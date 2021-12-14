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Total, uzun vadeli anlaşma karşılığında Lübnan'a doğalgaz tedarik etmeye hazır
Total, uzun vadeli anlaşma karşılığında Lübnan'a doğalgaz tedarik etmeye hazır
Fransa'nın şirketi Total'in, enerji kriziyle boğuşan Lübnan'a elektrik üretimi için sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) uzun vadeli anlaşma karşılığında temin... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T03:18+0300
2021-12-14T03:18+0300
dünya
fransa
lübnan
total
doğalgaz
tedarik
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Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada, Feyyad'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki temasları kapsamında özel ve kamu şirketlerini ziyaret ettiği kaydedildi.Paris temasları kapsamında Feyyad'ın Total Energy Genel Yönetim Kurulu Patrick Jean Pouyanne ile görüştüğü, şirketin Lübnan'da faaliyetlerinin ele alındığı ifade edildi.Açıklamada, Bakan Feyyad ve Pouyanne'nin, Total'in, Lübnan'a ait deniz sularındaki 9. blokta devam eden doğalgaz arama çalışmalarını görüştükleri aktarıldı.Pouyanne, Total'in Lübnan'a uzun vadeli bir anlaşma karşılığında, sıvılaştırılmış doğalgaz ve bunun depolanması ve tüketilmesi için gerekli olan tüm altyapıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.Her iki tarafın da Lübnan'ın güneyindeki Zahrani elektrik tesisine doğalgaz temin edilmesi için gerekli olan teknik ve finansal çalışmaların başlatılmasında anlaşmaya vardıkları belirtildi.Lübnan'ın Akdeniz sınırlarında, Fransa'dan Total, İtalya'nın Eni ve Rusya'nın Novatek şirketleri ortak bir şekilde doğalgaz arama faaliyetleri sürdürüyor.Ekonomik kriz ve merkez bankasında eriyen döviz rezervleri, yetersiz altyapı gibi nedenlerden dolayı halihazırda Lübnan'da sadece 4 saat elektrik mevcut.Beyrut yönetimi, eylülde, ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlattı.Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır arasından Arap Doğal Gaz Boru Hattı'nın yeniden faal olması için anlaşmalar imzalandı.Doğalgaz borusunun faaliyete geçmesi halinde, Lübnan günlük 1 milyon 700 bin metreküp gaz ithal edebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211201/lubnan-urdun-ve-suriye-uzerinden-katar-gazinin-tedariki-icin-gorusme-yurutuyor-1051314651.html
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fransa, lübnan, total, doğalgaz, tedarik

Total, uzun vadeli anlaşma karşılığında Lübnan'a doğalgaz tedarik etmeye hazır

03:18 14.12.2021
© REUTERS / Pascal RossignolTotal
Total - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Pascal Rossignol
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Fransa'nın şirketi Total'in, enerji kriziyle boğuşan Lübnan'a elektrik üretimi için sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) uzun vadeli anlaşma karşılığında temin etmeye hazır olduğu açıklandı.
Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad'ın ofisinden yapılan açıklamada, Feyyad'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki temasları kapsamında özel ve kamu şirketlerini ziyaret ettiği kaydedildi.
Paris temasları kapsamında Feyyad'ın Total Energy Genel Yönetim Kurulu Patrick Jean Pouyanne ile görüştüğü, şirketin Lübnan'da faaliyetlerinin ele alındığı ifade edildi.
Açıklamada, Bakan Feyyad ve Pouyanne'nin, Total'in, Lübnan'a ait deniz sularındaki 9. blokta devam eden doğalgaz arama çalışmalarını görüştükleri aktarıldı.
Pouyanne, Total'in Lübnan'a uzun vadeli bir anlaşma karşılığında, sıvılaştırılmış doğalgaz ve bunun depolanması ve tüketilmesi için gerekli olan tüm altyapıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.
Her iki tarafın da Lübnan'ın güneyindeki Zahrani elektrik tesisine doğalgaz temin edilmesi için gerekli olan teknik ve finansal çalışmaların başlatılmasında anlaşmaya vardıkları belirtildi.
Lübnan'ın Akdeniz sınırlarında, Fransa'dan Total, İtalya'nın Eni ve Rusya'nın Novatek şirketleri ortak bir şekilde doğalgaz arama faaliyetleri sürdürüyor.
Ekonomik kriz ve merkez bankasında eriyen döviz rezervleri, yetersiz altyapı gibi nedenlerden dolayı halihazırda Lübnan'da sadece 4 saat elektrik mevcut.
Beyrut yönetimi, eylülde, ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlattı.
Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır arasından Arap Doğal Gaz Boru Hattı'nın yeniden faal olması için anlaşmalar imzalandı.
Doğalgaz borusunun faaliyete geçmesi halinde, Lübnan günlük 1 milyon 700 bin metreküp gaz ithal edebilecek.
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