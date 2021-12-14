https://tr.sputniknews.com/20211214/ttb-yarin-acil-sartlar-disinda-saglik-kurumlarina-gelmeyin-1051751175.html

TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin

TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan grev için "Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T13:26+0300

2021-12-14T13:26+0300

2021-12-14T13:24+0300

türkiye

grev

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

açıklama

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık meslek örgütleriyle aldığı ortak karar ile 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak bir günlük greve 'Topluma çağrımız' başlıklı çağrı ile destek istedi. Açıklamada, toplum sağlığının sağlık çalışanlarının sağlığıyla mümkün olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!' Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”

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grev, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), açıklama