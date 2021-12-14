Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ttb-yarin-acil-sartlar-disinda-saglik-kurumlarina-gelmeyin-1051751175.html
TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin
TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan grev için "Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:26+0300
2021-12-14T13:24+0300
türkiye
grev
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01fee72d1cd2c4ef29ab03c9cd03e8b5.jpg
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık meslek örgütleriyle aldığı ortak karar ile 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak bir günlük greve 'Topluma çağrımız' başlıklı çağrı ile destek istedi. Açıklamada, toplum sağlığının sağlık çalışanlarının sağlığıyla mümkün olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!' Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103202/42/1032024205_221:0:1421:900_1920x0_80_0_0_140f3044444bbef012641dd4728d206c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
grev, ttb, türk tabipleri birliği (ttb), açıklama

TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin

13:26 14.12.2021
© AATürk Tabipler Birliği (TTB)
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 15 Aralık Çarşamba günü yapılacak olan grev için "Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz" ifadeleri ile destek istedi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık meslek örgütleriyle aldığı ortak karar ile 15 Aralık Çarşamba günü 81 ilde yapılacak bir günlük greve 'Topluma çağrımız' başlıklı çağrı ile destek istedi. Açıklamada, toplum sağlığının sağlık çalışanlarının sağlığıyla mümkün olabileceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
“Emeğimizin bu denli yok sayıldığı, değersizleştiği bir ortamda çalışamıyoruz. Emeğimiz ile alay edercesine hızla getirilen ve aynı hızla çekilen yasa tasarılarına itirazımız var. Tükenmiş, mesleği değersizleştirilmiş, emeği görmezden gelinen, çalışma şartları sağlıksız olan sağlık emekçilerinden sağlık beklenemez. ‘Taleplerimiz Sizin İçin, Bizim İçin, Hepimiz İçin… Sağlık Mücadelesinde Yan Yanayız!' Toplumun sağlığı ancak sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir.
15 Aralık Çarşamba günü G(ö)REVDEYİZ. Her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi her yaşta acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımına, COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.
Hastalarımızın sağlığını bizden daha iyi kimse düşünemez. Bugün görevimiz daha iyi bir sağlık sistemi için, haklarımız için. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bizlere destek vermenizi talep ediyoruz. Bu eyleme vereceğiniz destek ile sağlıklı bir ülke için umudumuzu büyüteceğiz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Avrupa Birliği, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı
14:24Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
14:22Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
14:21Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
14:15Rusya Donanması, Karadeniz’e giren Fransız gemisini takibe aldı
14:00Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu
13:55Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı: 'Üzerine düştüm, zaten iktidarsızım'
13:51Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
13:46Asgari Ücret Komisyonu: Yüzde 14 olan SGK priminin 5 puan indirilmesi talebi üzerinde çalışılıyor
13:35Adıyaman'da 5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü
13:31Sağlıklı gıdaya erişim farkındalığı için 'Sebze Orkestrası' kurdular: Pırasa keman, lahana trampet
13:28NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday
13:27Borrell: AB'ye Türkiye'ye yaptırım olasılığını içeren Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum
13:26TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin
13:11AİHM'den Türkiye'ye tazminat cezası: 'Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyeti ihlal edildi'
13:10Galatasaray'dan Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansı
13:10Emniyet müdürüne 'kripto saadet zinciri' gözaltısı
13:07Tüfekle eşini vurdu: 'Çocuk olmuyor' tartışması yüzünden öldürdüm
13:05Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
13:00Kurdaki artış, ihracatçıyı kredi limitinde eksiye düşürdü