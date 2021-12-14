https://tr.sputniknews.com/20211214/tufekle-esini-vurdu-cocuk-olmuyor-tartismasi-yuzunden-oldurdum--1051750333.html
Tüfekle eşini vurdu: 'Çocuk olmuyor' tartışması yüzünden öldürdüm
Tüfekle eşini vurdu: 'Çocuk olmuyor' tartışması yüzünden öldürdüm
Adana'da 5 gün önce barıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı eşini 'çocuk olmuyor' tartışması nedeniyle öldürdüğünü... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:07+0300
2021-12-14T13:07+0300
2021-12-14T13:07+0300
türkiye
adana
kadına karşı şiddet
polis
kadına şiddet
tartışma
kadına yönelik şiddet
tüfek
eş
koca
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Adana'da yaşayan Ömer Sancar ve Nazik Sancar çifti, iddiaya göre çocuk sahibi olma konusunda anlaşamayınca, sık sık tartışmaya başladı. Kavgaların artması ile birlikte Nazik Sancar, ekim ayında evi terk ederek, ailesinin yanına döndü.İntihar girişiminde bulunduBu süreçte Ömer Sancar'ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi.Eşini öldürüp polisi aradıNazik Sancar, 5 gün önce eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Çift, 12 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında bir kez daha tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar hayatını kaybetti. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Eşimi öldürdüm. Evdeyim" diyerek kendisini ihbar etti.Şüpheli Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.İncelemenin ardından Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ayrıca Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığını ve ekiplerin gelmesini beklediğini belirledi.'Sus yoksa öldürürüm dedim'Emniyete götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım" dediği belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere "Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3'ünü kiraya verdiği öğrenildi.'Kızımın 48 bin lira tazminatını da istedi'Dün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu parayı istediğini belirten Kumsal "Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce elimi öptü, kızımla barıştıklarını söyledi. Sonra da bunu yaptı" diye konuştu. Ailesinin gözyaşlarıyla cenazesini aldığı Nazik Sancar, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde defnedildi.
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adana, kadına karşı şiddet, polis, kadına şiddet, tartışma, kadına yönelik şiddet, tüfek, eş, koca
Tüfekle eşini vurdu: 'Çocuk olmuyor' tartışması yüzünden öldürdüm
Adana'da 5 gün önce barıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı eşini 'çocuk olmuyor' tartışması nedeniyle öldürdüğünü söyledi.
Adana'da yaşayan Ömer Sancar ve Nazik Sancar çifti, iddiaya göre çocuk sahibi olma konusunda anlaşamayınca, sık sık tartışmaya başladı. Kavgaların artması ile birlikte Nazik Sancar, ekim ayında evi terk ederek, ailesinin yanına döndü.
İntihar girişiminde bulundu
Bu süreçte Ömer Sancar'ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Eşini öldürüp polisi aradı
Nazik Sancar, 5 gün önce eşi ile barışınca yeniden evine döndü. Çift, 12 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında bir kez daha tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar hayatını kaybetti. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp "Eşimi öldürdüm. Evdeyim" diyerek kendisini ihbar etti.
Şüpheli Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri ise Nazik Sancar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Sancar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ekipler ayrıca Ömer Sancar'ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığını ve ekiplerin gelmesini beklediğini belirledi.
'Sus yoksa öldürürüm dedim'
Emniyete götürülen Ömer Sancar'ın ifadesinde, "Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana 'sen ancak böyle bağırırsın' dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince 'sus yoksa seni öldürürüm' dedim. Eşim de 'öldürmezsen, adam değilsin' dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere "Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok" dedi. Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Sancar'ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3'ünü kiraya verdiği öğrenildi.
'Kızımın 48 bin lira tazminatını da istedi'
Dün kızının cenazesini teslim almaya gelen Ali Kumsal, damadının daha önce de şiddet uyguladığını, alkol ve madde bağımlısı olduğunu öne sürdü. Giyim mağazasında çalışan kızının işten çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldığını ve damadının da bu parayı istediğini belirten Kumsal "Araları bozuldu, gözünü o paraya dikti. Sakın, kızıma iftira atmasın. Suçunu kabul etsin. 5 gün önce elimi öptü, kızımla barıştıklarını söyledi. Sonra da bunu yaptı" diye konuştu. Ailesinin gözyaşlarıyla cenazesini aldığı Nazik Sancar, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde defnedildi.