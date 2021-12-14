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https://tr.sputniknews.com/20211214/turkiye-diyanet-vakfi-kuyu-bagislarini-dolarla-da-kabul-ediyor-limit-20-bin-dolar-1051742009.html
Türkiye Diyanet Vakfı, kuyu bağışlarını dolarla da kabul ediyor: Limit 20 bin dolar
Türkiye Diyanet Vakfı, kuyu bağışlarını dolarla da kabul ediyor: Limit 20 bin dolar
Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Bir Damla Hayat’ Projesi kapsamında alınan bağışların dolarla yapılabileceğini açıkladı. Vakfın resmi internet sitesinde kuyu... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T07:46+0300
2021-12-14T07:44+0300
türkiye
türkiye diyanet vakfı (tdv)
dolar
açıklama
bağış
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Diyanet Vakfı, “Fiyatlar her kuyu ve çeşme projesine göre farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su kuyusu ve Vakıf Çeşmesi'nin fiyatı, yapılacağı mevkinin merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları ve erişebilirliği, toprak türü ve sondaj derinliği gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir” açıklaması yaptı.Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, bağışa açık kuyular arasında Afganistan, Zimbabve, Togo, Nijer, Liberya, Senegal, Tanzanya, Suriye İdlip, Filistin, Somali gibi ülkeler de var.Diyanet, “Yüksek zam yapanlara karşı ses çıkarmanın iktidara zarar vereceği” iddiası konusunda, “Biz siyaset dışıyız” dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘Bu konuda dinen caiz olan nedir?' sorusunu yöneltenlere şu cevabı verdi:“Şahıs veya kurumları hedef alan, siyasi içerikli ya da güncel siyasi hadiselerle bağlantısı bulunan, istismara açık ve polemik amaçlı sorular cevaplandırılmamaktadır.”
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türkiye diyanet vakfı (tdv), dolar, açıklama, bağış

Türkiye Diyanet Vakfı, kuyu bağışlarını dolarla da kabul ediyor: Limit 20 bin dolar

07:46 14.12.2021
© AADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Bir Damla Hayat’ Projesi kapsamında alınan bağışların dolarla yapılabileceğini açıkladı. Vakfın resmi internet sitesinde kuyu bağışlarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, kuyu ve çeşme fiyatlarının 20 bin dolardan başladığı belirtildi.
Diyanet Vakfı, “Fiyatlar her kuyu ve çeşme projesine göre farklılık göstermekte olup 20 bin dolardan başlamaktadır. Su kuyusu ve Vakıf Çeşmesi'nin fiyatı, yapılacağı mevkinin merkeze uzaklığı, malzemelerinin açılacağı ülkedeki fiyatları ve erişebilirliği, toprak türü ve sondaj derinliği gibi etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir” açıklaması yaptı.
Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, bağışa açık kuyular arasında Afganistan, Zimbabve, Togo, Nijer, Liberya, Senegal, Tanzanya, Suriye İdlip, Filistin, Somali gibi ülkeler de var.
Diyanet, “Yüksek zam yapanlara karşı ses çıkarmanın iktidara zarar vereceği” iddiası konusunda, “Biz siyaset dışıyız” dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu, ‘Bu konuda dinen caiz olan nedir?' sorusunu yöneltenlere şu cevabı verdi:
“Şahıs veya kurumları hedef alan, siyasi içerikli ya da güncel siyasi hadiselerle bağlantısı bulunan, istismara açık ve polemik amaçlı sorular cevaplandırılmamaktadır.”
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