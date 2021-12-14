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Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T19:49+0300
2021-12-14T20:01+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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koronavirüs, türkiye, fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti

19:49 14.12.2021 (güncellendi: 20:01 14.12.2021)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - koronavirüs
Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Kış şartlarındahastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız.
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