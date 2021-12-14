Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.
Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Kış şartlarındahastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız.
KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız. pic.twitter.com/RcXYhAengn