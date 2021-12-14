https://tr.sputniknews.com/20211214/turkiyede-24-saatte-21-bin-477-vaka-tespit-edildi-181-kisi-hayatini-kaybetti-1051765259.html

Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 21 bin 477 vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:49+0300

2021-12-14T19:49+0300

2021-12-14T20:01+0300

koronavirüs

koronavirüs

türkiye

fahrettin koca

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı.Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, türkiye, fahrettin koca, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını