https://tr.sputniknews.com/20211214/yarali-buldugu-yavru-kedi-tir-soforunun-yol-arkadasi-oldu-1051760359.html
Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu
Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu
Trabzon’da bir nakliye şirketinde TIR şoförlüğü yapan Samet Ayyıldız yolda yaralı bir kedi buldu. Tedavi ettirip yanına aldığı yavru kedi Ayyıldız’ın yol... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:29+0300
2021-12-14T17:29+0300
2021-12-14T17:30+0300
yaşam
kedi
trabzon
arkadaş
seyahat
tir
yol
tır şöförü
yolculuk
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Trabzon'da 34 yaşındaki TIR şoförü Samet Ayyıldız'ın yolda yaralı bulup, sahiplendiği kedinin sosyal medya fotoğrafları büyük ilgi gördü. 3 aydır sahibi ile birlikte TIR'da yaklaşık 50 bin kilometre yolculuk eden kedi için yuva aradığını belirten Ayyıldız "Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor" dedi.Trabzon'da bir nakliye şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız, 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti.Ayyıldız, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplendi. Ayyıldız, 3 aydır TIR'da birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Kedinin görüntüleri, büyük ilgi gördü.'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, "Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu" diye konuştu.Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız, "Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/kedi-kopek-mamalarindaki-kdvnin-kaldirilmasi-icin-kampanya-108-bin-imza-toplandi--1051719020.html
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kedi, trabzon, arkadaş, seyahat, tir, yol, tır şöförü, yolculuk
Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu
17:29 14.12.2021 (güncellendi: 17:30 14.12.2021)
Trabzon’da bir nakliye şirketinde TIR şoförlüğü yapan Samet Ayyıldız yolda yaralı bir kedi buldu. Tedavi ettirip yanına aldığı yavru kedi Ayyıldız’ın yol arkadaşı oldu. 3 aydır yavru kediyle 50 bin km yolculuk yapan Ayyıldız, ‘‘Sahiplenecek birilerini arıyorum. Çünkü güvenli bir ortamda büyüyebilmesi için eve ihtiyacı var’’ dedi.
Trabzon'da 34 yaşındaki TIR şoförü Samet Ayyıldız'ın yolda yaralı bulup, sahiplendiği kedinin sosyal medya fotoğrafları büyük ilgi gördü.
3 aydır sahibi ile birlikte TIR'da yaklaşık 50 bin kilometre yolculuk eden kedi için yuva aradığını belirten Ayyıldız "Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor" dedi.
Trabzon'da bir nakliye şirketinde TIR şoförü olarak çalışan Samet Ayyıldız, 3 ay önce Bolu'da bir otomobilin camından yola fırlatılan kediyi fark etti.
Ayyıldız, yaralı kediyi veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra sahiplendi. Ayyıldız, 3 aydır TIR'da birlikte yolculuk ettiği kedinin fotoğrafını sosyal medyadan da paylaştı. Kedinin görüntüleri, büyük ilgi gördü.
'Yol arkadaşım' dediği kediyi yanından ayırmayan Ayyıldız, "Birinin aracından yola bir şey fırlattığını gördüm. Sonra merak edip, gittim. Yavru kedi yolda öylece ağlıyordu, bırakmadım. Hemen alıp veterinere getirdim, tedavi oldu. Çok küçüktü, bir şey yiyemiyordu. Haftalarca biberonla besledim. 3 aydır beraber yolculuk yapıyoruz. Sürekli yollarda stresli bir işimiz var. Kedi, bana yol arkadaşı oldu" diye konuştu.
Kedinin yolculuk sırasında cam kenarında yolu seyretmeyi sevdiğini anlatan Ayyıldız, "Bazen kucağıma yatıyor, bazen ayağımın altına giriyor. Koltukta oturuyor. Beraber uyuyoruz. Onu çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaş. İsim vermedim. Çünkü onu sahiplendirmek zorundayım. Benimle olduğu sürece, TIR'ın sürücü kabininde yaşam alanı çok dar oluyor. Yurt dışına çıkmam gerektiği için sınır kapılarından onu geçirmem çok zor. Bırakacak kimsem de yok. Ona güvenilir bir yuva arıyorum" dedi.