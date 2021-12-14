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Yerli olmayan aşıları yaptıran ve antikoru olan Rusya vatandaşlarına aşı sertifikası verilecek
Yerli olmayan aşıları yaptıran ve antikoru olan Rusya vatandaşlarına aşı sertifikası verilecek
Sadece yerli aşıların yapıldığı Rusya'da, yurtdışında başka aşıları yaptıran Rus vatandaşları, antikor testi yaptırıp sonuca göre aşı sertifikası alabilecek... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:12+0300
2021-12-14T15:12+0300
koronavirüs
rusya
sergey lavrov
sputnik v
aşı pasaportu
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Yurtdışından aşıları yaptıran vatandaşlarımız antikor testi yaptırıp 6 ay süreliğine geçerli olacak aşı sertifikası alabilir” ifadelerini kullandı.Peskov: Aşılar tamamen tanınmıyorBununla birlikte Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha sonra gazetecilere verdiği demeçte bu adımın yabancı aşıların tamamıyla tanındığı anlamına gelmediğini söyledi. Rusya’da şu an sadece yerli aşılar kullanılabiliyor.Golikova ayrıca Kovid-19 temaslısı olup da tedavi için doktora başvurmayan kişilerin de antikor testi yaptırabileceğini ve aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.Golikova, “1 Ocak 2021’den sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir sağlık kuruluşunda tedavi olmayan vatandaşlarımız antikor testi için laboratuvarlara davet edilecek. Antikor miktarını ölçmeyeceğiz, sadece var olup olmadığına ilişkin sonuç alacağız” dedi.Virüse karşı antikoru bulunan ve PCR testi pozitif çıkan kişilere bir yıl sürelik aşı sertifikası verilecek. Antikoru olan ancak PCR test sonucu olmayan kişiler de altı aylık serfitika alacak.Pandemide daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan kişiler sıkı karantina kurallarına tabi tutuluyor, cep telefonlarındaki uygulamalar üzerinden takip ediliyordu. Ancak birçok kişi test yaptırmamayı tercih ettiği veya evde kendileri test yaptırdığı için, yetkililer ülkede antikor geliştiren ancak hiç doktora gitmemiş olan birçok kişi olduğunu düşünüyor.Golikova’nın açıklamaları Rusya parlamentosunda ülke çapında QR kod sisteminin faaliyete geçirilmesi olasılığının tartışıldığı bir dönemde geldi. Bu sistemle aşılama durumuna göre kamusal alanlarla ilgili kısıtlamaların uygulanması öngörülüyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin dün toplu taşımada QR kod sistemine geçilmesine ilişkin teklifi rafa kaldırdıklarını söylemişti. Bazı bölge yetkilileri ise ulaşım araçları ve kamusal alanlara girişlerde, aşı yaptırıldığına ilişkin kanıt gösterilmesini zorunlu tuttu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da diğer ülkelere aşıların karşılıklı olarak tanınması çağrısı yapmıştı. “Ulusal denetim kurumları tarafından onaylanmış olan aşıların karşılıklı olarak tanınmasını destekliyoruz” diyen Lavrov, bunun uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaların en kısa zamanda kaldırılmasının yararına olacağını söylemişti.Rusya’da aşı yaptıran kişilerin birçoğu için Sputnik V aşısı kullanıldı. Bu aşı 71 ülkede tescillenmiş durumda, ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz onaylanmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, aşının gelecek yılın ilk yarısında onaylanmasını beklediklerini, sadece evrak işlerinin sürecin uzamasına yol açtığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211206/rusya-guney-afrikadan-donen-9-kiside-koronavirus-saptandi-hangi-varyant-oldugu-arastiriliyor-1051470987.html
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rusya, sergey lavrov, sputnik v, aşı pasaportu

Yerli olmayan aşıları yaptıran ve antikoru olan Rusya vatandaşlarına aşı sertifikası verilecek

15:12 14.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova
Rusya, koronavirüs, maske, Mayakovskaya metro istasyonu, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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Sadece yerli aşıların yapıldığı Rusya'da, yurtdışında başka aşıları yaptıran Rus vatandaşları, antikor testi yaptırıp sonuca göre aşı sertifikası alabilecek. Böylelikle kalabalık alanlara yönelik kısıtlamalar bu kişilere yansımayacak.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Yurtdışından aşıları yaptıran vatandaşlarımız antikor testi yaptırıp 6 ay süreliğine geçerli olacak aşı sertifikası alabilir” ifadelerini kullandı.

Peskov: Aşılar tamamen tanınmıyor

Bununla birlikte Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha sonra gazetecilere verdiği demeçte bu adımın yabancı aşıların tamamıyla tanındığı anlamına gelmediğini söyledi. Rusya’da şu an sadece yerli aşılar kullanılabiliyor.
Golikova ayrıca Kovid-19 temaslısı olup da tedavi için doktora başvurmayan kişilerin de antikor testi yaptırabileceğini ve aşı sertifikası alabileceğini duyurdu.
Golikova, “1 Ocak 2021’den sonra koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir sağlık kuruluşunda tedavi olmayan vatandaşlarımız antikor testi için laboratuvarlara davet edilecek. Antikor miktarını ölçmeyeceğiz, sadece var olup olmadığına ilişkin sonuç alacağız” dedi.
Virüse karşı antikoru bulunan ve PCR testi pozitif çıkan kişilere bir yıl sürelik aşı sertifikası verilecek. Antikoru olan ancak PCR test sonucu olmayan kişiler de altı aylık serfitika alacak.
Pandemide daha önce koronavirüs testleri pozitif çıkan kişiler sıkı karantina kurallarına tabi tutuluyor, cep telefonlarındaki uygulamalar üzerinden takip ediliyordu. Ancak birçok kişi test yaptırmamayı tercih ettiği veya evde kendileri test yaptırdığı için, yetkililer ülkede antikor geliştiren ancak hiç doktora gitmemiş olan birçok kişi olduğunu düşünüyor.
Golikova’nın açıklamaları Rusya parlamentosunda ülke çapında QR kod sisteminin faaliyete geçirilmesi olasılığının tartışıldığı bir dönemde geldi. Bu sistemle aşılama durumuna göre kamusal alanlarla ilgili kısıtlamaların uygulanması öngörülüyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin dün toplu taşımada QR kod sistemine geçilmesine ilişkin teklifi rafa kaldırdıklarını söylemişti. Bazı bölge yetkilileri ise ulaşım araçları ve kamusal alanlara girişlerde, aşı yaptırıldığına ilişkin kanıt gösterilmesini zorunlu tuttu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da diğer ülkelere aşıların karşılıklı olarak tanınması çağrısı yapmıştı. “Ulusal denetim kurumları tarafından onaylanmış olan aşıların karşılıklı olarak tanınmasını destekliyoruz” diyen Lavrov, bunun uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaların en kısa zamanda kaldırılmasının yararına olacağını söylemişti.
Rusya’da aşı yaptıran kişilerin birçoğu için Sputnik V aşısı kullanıldı. Bu aşı 71 ülkede tescillenmiş durumda, ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz onaylanmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, aşının gelecek yılın ilk yarısında onaylanmasını beklediklerini, sadece evrak işlerinin sürecin uzamasına yol açtığını duyurmuştu.
Rusya, koronavirüs, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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