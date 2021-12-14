https://tr.sputniknews.com/20211214/yhtnin-host-ve-hosteslerine-turk-hava-yollari-egitim-verecek-1051755915.html

YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek

YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek

Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) görevli host ve hostesler, Türk Hava Yolları (THY) tarafından eğitilecek. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T15:14+0300

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yüksek hızlı tren (yht)

türkiye

eğitim

hostes

türk hava yolları (thy)

host

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı Kule Restoran’da YHT ile THY arasında eğitim iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.Programda konuşan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, “Son 19 yılda yapılan yatırımlar sonucu Dünyada 8. Avrupa’da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Bugün Ankara - Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul olmak üzere 4 farklı güzergahta Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği yapıyoruz. Ayrıca YHT bağlantılı otobüs ve tren seferleriyle birçok şehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kısalmalar sağlıyoruz” diye konuştu.Genel Müdür Pezük, 12 bin 803 km olan demiryolu hat uzunluğunun 2023 yılında 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını bildirdi:‘Fark yaratacağına inanıyoruz’Pezük, YHT işletmeciliğinde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olmalarının kurumun marka değeri için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi:Gerçekleştirilecek eğitim programında 165 host ve hostes katılacak ve program bir yıl sürecek.

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yüksek hızlı tren (yht), eğitim, hostes, türk hava yolları (thy), host