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YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek
YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek
Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) görevli host ve hostesler, Türk Hava Yolları (THY) tarafından eğitilecek. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:14+0300
2021-12-14T15:18+0300
yüksek hızlı tren (yht)
türkiye
eğitim
hostes
türk hava yolları (thy)
host
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı Kule Restoran’da YHT ile THY arasında eğitim iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.Programda konuşan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, “Son 19 yılda yapılan yatırımlar sonucu Dünyada 8. Avrupa’da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Bugün Ankara - Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul olmak üzere 4 farklı güzergahta Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği yapıyoruz. Ayrıca YHT bağlantılı otobüs ve tren seferleriyle birçok şehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kısalmalar sağlıyoruz” diye konuştu.Genel Müdür Pezük, 12 bin 803 km olan demiryolu hat uzunluğunun 2023 yılında 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını bildirdi:‘Fark yaratacağına inanıyoruz’Pezük, YHT işletmeciliğinde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olmalarının kurumun marka değeri için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi:Gerçekleştirilecek eğitim programında 165 host ve hostes katılacak ve program bir yıl sürecek.
https://tr.sputniknews.com/20211110/yhtde-bugune-kadar-tasinan-yolcu-sayisi-60-milyona-yaklasti-1050646911.html
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yüksek hızlı tren (yht), eğitim, hostes, türk hava yolları (thy), host

YHT'nin host ve hosteslerine Türk Hava Yolları eğitim verecek

15:14 14.12.2021 (güncellendi: 15:18 14.12.2021)
© AAYüksek Hızlı Tren, YHT
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) görevli host ve hostesler, Türk Hava Yolları (THY) tarafından eğitilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) bağlı Kule Restoran’da YHT ile THY arasında eğitim iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.
Programda konuşan TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, “Son 19 yılda yapılan yatırımlar sonucu Dünyada 8. Avrupa’da 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Bugün Ankara - Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul olmak üzere 4 farklı güzergahta Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği yapıyoruz. Ayrıca YHT bağlantılı otobüs ve tren seferleriyle birçok şehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kısalmalar sağlıyoruz” diye konuştu.
Genel Müdür Pezük, 12 bin 803 km olan demiryolu hat uzunluğunun 2023 yılında 17 bin 500 kilometreye ulaşacağını bildirdi:
“YHT filomuzun 31’e ulaşmasıyla birlikte yüksek hızlı tren seferlerinin artırılması çalışmalarımız ise halen devam ediyor. Bu çalışmalar ile ilk etapta günlük YHT yolcu sayısının 30 bine daha sonra 40 binlere çıkarılması mümkün hale gelebilecek. Tüm bu veriler dikkate alındığında; yolcularımızla birebir irtibat halinde olan tüm çalışanlarımızın bilgi ve becerileri hizmet kalitemizi, belirleyen en önemli unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.”

‘Fark yaratacağına inanıyoruz’

Pezük, YHT işletmeciliğinde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdiği bilgiye, beceriye sahip olmalarının kurumun marka değeri için büyük önem arz ettiğinin altını çizdi:
“Bu anlayış içerisinde; 21. yüzyılın ulaşım aracı olan ve uçakla yarışır bir noktaya gelen YHT demiryolu işletmeciliğimizi daha ileri noktaya taşımak, tüm host ve hosteslerimizin müşteri memnuniyeti odaklı görev yapmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu yetkinliği sağlamak için, dünyanın en iyi eğitimini veren kurumlarından birisiyle çalışmaya başlıyoruz. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olmayı başaran gururumuz Türk Hava Yolları’nın kabin memurlarını eğiten, bununla da kalmayıp dünyanın birçok havayolu şirketine eğitim veren Türk Havayolları Havacılık Akademisi’nin Yüksek Hızlı Trenlerde verdiğimiz hizmetlerde fark yaratacağına inanıyoruz.”
Gerçekleştirilecek eğitim programında 165 host ve hostes katılacak ve program bir yıl sürecek.
Yüksek Hızlı Tren, YHT - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
TÜRKİYE
YHT'de bugüne kadar taşınan yolcu sayısı 60 milyona yaklaştı
10 Kasım, 06:43
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