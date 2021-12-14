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https://tr.sputniknews.com/20211214/youtuber-oguzhan-ugur-arabamin-uzerinde-mermi-buldum-1051746034.html
Youtuber Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerinde mermi buldum
Youtuber Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerinde mermi buldum
Youtuber Oğuzhan Uğur, arabasının üstüne notla birlikte mermi bırakıldığını açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:24+0300
2021-12-14T11:22+0300
yaşam
tehdit
mermi
oğuzhan uğur
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Haber Global'de yayınlanan 'Tarafını Seç' programının bu haftaki konukları, Ertuğrul Özkök ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu. Programda yaptığı açıklamalarda "Koca bir medya grubunda hata yaparsanız çok fazla insanı ilgilendirir. Öyle ki Ergenekon, Balyoz dönemindeki suskunluk çok fazla insanı ilgilendirdi. Biz nereden destek bulabileceğimizi, sesimizi nasıl duyurabileceğimizi şaşırmıştık o dönem. Kahrolduk. Biz yine şanslıydık. Babam 6,5 yıl yattı içeride. Ben ona sarılabildim" ifadelerini kullanan Uğur, "Sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insan etkiliyorsunuz. Etkilenen insanlar hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor" dedi.Döviz kuru ve ekonominin Türkiye'de iktidarları değiştirdiğini ifade eden Uğur, "Benim için en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor. Gerçekten partiler yanına çekseler ekonomik buhranı bu kadar ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Benim istediğim gibi normal ama bu özgür olduğum için değil. Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz" dedi.
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tehdit, mermi, oğuzhan uğur

Youtuber Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerinde mermi buldum

11:24 14.12.2021
© Fotoğraf : YoutubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : Youtube
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Youtuber Oğuzhan Uğur, arabasının üstüne notla birlikte mermi bırakıldığını açıkladı.
Haber Global'de yayınlanan 'Tarafını Seç' programının bu haftaki konukları, Ertuğrul Özkök ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.
Programda yaptığı açıklamalarda "Koca bir medya grubunda hata yaparsanız çok fazla insanı ilgilendirir. Öyle ki Ergenekon, Balyoz dönemindeki suskunluk çok fazla insanı ilgilendirdi. Biz nereden destek bulabileceğimizi, sesimizi nasıl duyurabileceğimizi şaşırmıştık o dönem. Kahrolduk. Biz yine şanslıydık. Babam 6,5 yıl yattı içeride. Ben ona sarılabildim" ifadelerini kullanan Uğur, "Sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insan etkiliyorsunuz. Etkilenen insanlar hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor" dedi.
Döviz kuru ve ekonominin Türkiye'de iktidarları değiştirdiğini ifade eden Uğur, "Benim için en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor. Gerçekten partiler yanına çekseler ekonomik buhranı bu kadar ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Benim istediğim gibi normal ama bu özgür olduğum için değil. Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz" dedi.
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