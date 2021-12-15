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Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin’deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
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Arman, şunları söyledi:
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фото, fotoğraf, mardin, antik, dara

Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

01:28 15.12.2021
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Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin’deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
© DHA

Mardin'deki kazı çalışmaları devam eden Dara Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mardin&#x27;deki kazı çalışmaları devam eden Dara Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
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© DHA

Mardin'deki kazı çalışmaları devam eden Dara Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

© DHA

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını anlattı.

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
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© DHA

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını anlattı.

© DHA

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, "2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?" dedi.

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, &quot;2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de &#x27;Turizm açısından ne yapabiliriz?&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, "2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?" dedi.

© DHA

Metin, 2021 yılında 1 milyon ziyaretçinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki salgının olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" diye konuştu.

Metin, 2021 yılında 1 milyon ziyaretçinin kendilerini şaşırttığını belirterek, &quot;Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki salgının olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Metin, 2021 yılında 1 milyon ziyaretçinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki salgının olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" diye konuştu.

© DHA

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise salgın kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara’nın, turizm alanında rekora koştuğuna dikkat çekti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise salgın kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara’nın, turizm alanında rekora koştuğuna dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Arman ise salgın kısıtlamalarının kalkmasının ardından 2021 yılında Dara’nın, turizm alanında rekora koştuğuna dikkat çekti.

Arman, şunları söyledi:
“Dara Antik Kenti Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne gelen kültür turlarının vazgeçilmez bir parçası oldu. Şu anda aralık ayının ortalarında olmamıza rağmen yine turist akışını görüyorsunuz. Yerli, yabancı dünyanın her yerinden turist çeken önemli bir turizm noktası haline gelmiş bulunmaktadır. Tabi kazı çalışmaları da devam etmektedir. Kazı çalışmaları artıkça gelen turist sayısının artacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz.”
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