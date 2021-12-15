Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

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Metin, 2021 yılında 1 milyon ziyaretçinin kendilerini şaşırttığını belirterek, "Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki salgının olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" diye konuştu.