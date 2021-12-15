Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211215/4-yasindaki-cocuk-babasinin-isyerine-1139-dolar-tutarinda-pasta-ve-dondurma-siparis-etti-1051804816.html
4 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti
4 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti
Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 4 yaşındaki Christian King, babasının telefonunu kullanarak 1139 Avustralya doları (yaklaşık 12 bin TL) tutarında... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:42+0300
2021-12-15T18:48+0300
dondurma
yaşam
avustralya
çocuk
pasta
sipariş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051804786_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_45009b1b42914f6b185c9aa3669372fb.jpg
Guardian Avustralya'da yer alan habere göre, babasının vakit geçirmesi için verdiği cep telefonundaki yiyecek siparişi uygulamasına giren King'in, ismine özel doğum günü pastası, dondurma ve en sevdiği lezzetlerden oluşan 1139 Avustralya doları tutarındaki yiyecekleri babasının iş yerine sipariş etmesi, ailesini şaşkına çevirdi.‘Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk’Oğlunun yemek dağıtım şirketinden (Uber Eats) sipariş verdiğini söylediğinde ona inanmadığını ancak şirket şoföründen aldıkları telefonla durumun değiştiğini söyleyen Kris King, "Önce 139 dolar olduğunu düşündüm. Sonra dikkatlice baktım ve 1139 dolardı. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk. Aslında bana kendisi için bir doğum günü pastası sipariş ettiğini söyledi ve ben buna da inanmamıştım" ifadelerini kullandı.Oğluna son derece sinirlendiğini aktaran King, şöyle devam etti:Uber Eats parayı geri ödedi: ‘Sıra dışı’Christian'ın doğum gününün ocak ayında olduğunu ancak oğlunun önceden plan yaptığına inanan baba King, "Her gün Uber Eats'ten bir şeyler sipariş ediyoruz ve belli ki bunu her zaman yaptığımızı görmüş ama bunu daha önce hiç yapmamıştı" dedi.Babasının itfaiyeci olarak çalıştığı ve en son bir sipariş verdiği adres olan Newtown İtfaiye İstasyonuna teslim edilen malzemeleri alan görevli itfaiyecilerin, ürünlerin bozulmaması için buzdolabına yerleştirdikleri belirtildi.Ailenin Uber Eats firmasıyla iletişime geçerek durumu anlatmasıyla olayın farkına varan firma, sipariş tutarını iade etmeyi kabul etti.Siparişi ‘çok sıra dışı’ olarak tanımlayan firmadan yapılan açıklamada, "Sipariş yanlış bir şey değildi ama gerçekten bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündük’’ ifadelerine yer verildi.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051804786_19:0:667:486_1920x0_80_0_0_e3df31b49dafb131aeb7fff645684cd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dondurma, avustralya, çocuk, pasta, sipariş

4 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti

18:42 15.12.2021 (güncellendi: 18:48 15.12.2021)
© AADondurma, çocuk
Dondurma, çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 4 yaşındaki Christian King, babasının telefonunu kullanarak 1139 Avustralya doları (yaklaşık 12 bin TL) tutarında dondurma ve pasta siparişi verdi.
Guardian Avustralya'da yer alan habere göre, babasının vakit geçirmesi için verdiği cep telefonundaki yiyecek siparişi uygulamasına giren King'in, ismine özel doğum günü pastası, dondurma ve en sevdiği lezzetlerden oluşan 1139 Avustralya doları tutarındaki yiyecekleri babasının iş yerine sipariş etmesi, ailesini şaşkına çevirdi.

‘Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk’

Oğlunun yemek dağıtım şirketinden (Uber Eats) sipariş verdiğini söylediğinde ona inanmadığını ancak şirket şoföründen aldıkları telefonla durumun değiştiğini söyleyen Kris King, "Önce 139 dolar olduğunu düşündüm. Sonra dikkatlice baktım ve 1139 dolardı. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk. Aslında bana kendisi için bir doğum günü pastası sipariş ettiğini söyledi ve ben buna da inanmamıştım" ifadelerini kullandı.
Oğluna son derece sinirlendiğini aktaran King, şöyle devam etti:
"Rastgele sipariş vermemiş, iki tiramisu tatlısı, iki kek, çikolatalı kütük pasta sipariş etmiş, istediğini seçmiş. Ayrıca sekiz veya dokuz adet 1.5 litrelik kaplarda çilekli, kremalı ve dondurma ısmarlamış. Sadece istediğini sipariş eden küçük arsız bir çocuk."

Uber Eats parayı geri ödedi: ‘Sıra dışı’

Christian'ın doğum gününün ocak ayında olduğunu ancak oğlunun önceden plan yaptığına inanan baba King, "Her gün Uber Eats'ten bir şeyler sipariş ediyoruz ve belli ki bunu her zaman yaptığımızı görmüş ama bunu daha önce hiç yapmamıştı" dedi.
Babasının itfaiyeci olarak çalıştığı ve en son bir sipariş verdiği adres olan Newtown İtfaiye İstasyonuna teslim edilen malzemeleri alan görevli itfaiyecilerin, ürünlerin bozulmaması için buzdolabına yerleştirdikleri belirtildi.
Ailenin Uber Eats firmasıyla iletişime geçerek durumu anlatmasıyla olayın farkına varan firma, sipariş tutarını iade etmeyi kabul etti.
Siparişi ‘çok sıra dışı’ olarak tanımlayan firmadan yapılan açıklamada, "Sipariş yanlış bir şey değildi ama gerçekten bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündük’’ ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:47Dünyanın ilk SMS'i NFT olarak satılacak
19:43Almanya Başsavcılığı, Hangoşvili cinayetinden bir Rus vatandaşı suçlu buldu
19:33İletişim Başkanı Altun: En temel amacımız Türkiye markasını güçlendirmek
19:32Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: Bugün itibarıyla 5 bin 376 lira işçiye verilmesi lazım
19:29İran gazetesi, İran füzelerinin vurabileceği hedeflerin işaretlendiği İsrail haritası yayımladı
19:26Almanya, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
19:24Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet verildi
19:21Fransa Dışişleri Bakanı Drian'dan Ukrayna konusunda anlamlı diyaloğu sürdürme çağrısı
19:17ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak
19:13Prof. Dr. Unutmaz’dan Omicron yorumu: Bakın Delta bunun yanında hafif rüzgar kalıyor
19:13Antalya açıklarında hortum oluştu
19:08Greenpeace'ten Yunanistan'ın hidrokarbon aramasına tepki: Bölgedeki memeliler için tehdit
19:06Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
19:03Lavrov: Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için Ortadoğu Dörtlüsü derhal toplanmalı
19:01'Sana eşcinsel cinler musallat olmuş' diyerek 'müridini' istismar eden adama 25 yıl hapis istendi
18:582022 FIFA Hakemleri listesi belirlendi
18:55BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı
18:55Zaharova: Karlov suikastının azmettiricisi, Rus-Türk ilişkilerini bozmayı başaramadı
18:47Rusya hokey takımı, Kanada maçına 1956 Sovyetler Birliği formasıyla çıkacak
18:424 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti