https://tr.sputniknews.com/20211215/4-yasindaki-cocuk-babasinin-isyerine-1139-dolar-tutarinda-pasta-ve-dondurma-siparis-etti-1051804816.html

4 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti

4 yaşındaki çocuk, babasının işyerine 1139 dolar tutarında pasta ve dondurma sipariş etti

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 4 yaşındaki Christian King, babasının telefonunu kullanarak 1139 Avustralya doları (yaklaşık 12 bin TL) tutarında... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:42+0300

2021-12-15T18:42+0300

2021-12-15T18:48+0300

dondurma

yaşam

avustralya

çocuk

pasta

sipariş

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Guardian Avustralya'da yer alan habere göre, babasının vakit geçirmesi için verdiği cep telefonundaki yiyecek siparişi uygulamasına giren King'in, ismine özel doğum günü pastası, dondurma ve en sevdiği lezzetlerden oluşan 1139 Avustralya doları tutarındaki yiyecekleri babasının iş yerine sipariş etmesi, ailesini şaşkına çevirdi.‘Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk’Oğlunun yemek dağıtım şirketinden (Uber Eats) sipariş verdiğini söylediğinde ona inanmadığını ancak şirket şoföründen aldıkları telefonla durumun değiştiğini söyleyen Kris King, "Önce 139 dolar olduğunu düşündüm. Sonra dikkatlice baktım ve 1139 dolardı. Neredeyse kalp krizi geçiriyorduk. Aslında bana kendisi için bir doğum günü pastası sipariş ettiğini söyledi ve ben buna da inanmamıştım" ifadelerini kullandı.Oğluna son derece sinirlendiğini aktaran King, şöyle devam etti:Uber Eats parayı geri ödedi: ‘Sıra dışı’Christian'ın doğum gününün ocak ayında olduğunu ancak oğlunun önceden plan yaptığına inanan baba King, "Her gün Uber Eats'ten bir şeyler sipariş ediyoruz ve belli ki bunu her zaman yaptığımızı görmüş ama bunu daha önce hiç yapmamıştı" dedi.Babasının itfaiyeci olarak çalıştığı ve en son bir sipariş verdiği adres olan Newtown İtfaiye İstasyonuna teslim edilen malzemeleri alan görevli itfaiyecilerin, ürünlerin bozulmaması için buzdolabına yerleştirdikleri belirtildi.Ailenin Uber Eats firmasıyla iletişime geçerek durumu anlatmasıyla olayın farkına varan firma, sipariş tutarını iade etmeyi kabul etti.Siparişi ‘çok sıra dışı’ olarak tanımlayan firmadan yapılan açıklamada, "Sipariş yanlış bir şey değildi ama gerçekten bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündük’’ ifadelerine yer verildi.

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dondurma, avustralya, çocuk, pasta, sipariş