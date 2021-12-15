https://tr.sputniknews.com/20211215/6-bucuk-aylik-hamile-kadin-koronavirusten-oldu-1051783740.html

6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü

6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü

Bursa'da 6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek ise kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

bebek

hamile

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Bursa'da yaşayan Özgen İlhan, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 6 buçuk aylık hamile de olan İlhan'ın durumu ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.Karnındaki bebeği de sezaryen ile alınan genç kadın, hayatını kaybetti. 6 buçuk aylıkken dünyaya gelen bebek ise küvözde tutuluyor.Özgen İlhan'ın cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.

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bebek, hamile, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı