Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211215/6-bucuk-aylik-hamile-kadin-koronavirusten-oldu-1051783740.html
6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
Bursa'da 6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek ise kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:51+0300
2021-12-15T10:51+0300
2021-12-15T10:51+0300
koronavirüs
bebek
hamile
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051783715_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_095d3ead4b5bbd28ffbd053461c78c8e.jpg
Bursa'da yaşayan Özgen İlhan, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 6 buçuk aylık hamile de olan İlhan'ın durumu ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.Karnındaki bebeği de sezaryen ile alınan genç kadın, hayatını kaybetti. 6 buçuk aylıkken dünyaya gelen bebek ise küvözde tutuluyor.Özgen İlhan'ın cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/kovid-19-sebebiyle-4-gunlukken-apendiksi-patlayan-bebek-tip-literaturune-girecek-1051566385.html
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051783715_10:0:958:711_1920x0_80_0_0_d45ca31ef314dfc0a943c4bdadf3accc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bebek, hamile, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı
6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
Bursa'da 6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek ise kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Bursa'da yaşayan Özgen İlhan, 1 ay önce
koronavirüse yakalandı. 6 buçuk aylık hamile de olan İlhan'ın durumu ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.
Karnındaki bebeği de sezaryen ile alınan genç kadın, hayatını kaybetti. 6 buçuk aylıkken dünyaya gelen bebek ise
küvözde tutuluyor.
Özgen İlhan'ın cenazesi
Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.