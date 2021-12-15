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6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü
Bursa'da 6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek ise kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:51+0300
2021-12-15T10:51+0300
koronavirüs
bebek
hamile
korona
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Bursa'da yaşayan Özgen İlhan, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 6 buçuk aylık hamile de olan İlhan'ın durumu ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.Karnındaki bebeği de sezaryen ile alınan genç kadın, hayatını kaybetti. 6 buçuk aylıkken dünyaya gelen bebek ise küvözde tutuluyor.Özgen İlhan'ın cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
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bebek, hamile, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı

6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüsten öldü

10:51 15.12.2021
© İHA / AHMET FARUK ÇABUK - BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞHamile kadın koronavirüsten öldü, bebeği yaşıyor
Hamile kadın koronavirüsten öldü, bebeği yaşıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA / AHMET FARUK ÇABUK - BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ
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Bursa'da 6 buçuk aylık hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Anne karnından alınan bebek ise kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Bursa'da yaşayan Özgen İlhan, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. 6 buçuk aylık hamile de olan İlhan'ın durumu ağır seyretmeye başlayınca, yoğun bakım ünitesine alındı ve entübe edildi.
Karnındaki bebeği de sezaryen ile alınan genç kadın, hayatını kaybetti. 6 buçuk aylıkken dünyaya gelen bebek ise küvözde tutuluyor.
Özgen İlhan'ın cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi.
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