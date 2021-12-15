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AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir
AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşan Noel bayramı öncesi üye ülkeleri Omicron varyantına karşı uyardı. Von der Leyen vaka artışlarının bu hızla... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T14:24+0300
2021-12-15T14:24+0300
koronavirüs
avrupa
ursula von der leyen
kovid-19
omicron
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda konuştu.Koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına dikkat çeken Von der Leyen, Noel bayramında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve ocak ayının ortasına kadar yeni varyantın baskın olabileceğini ifade etti.Avrupa nüfusunun yüzde 66.6’sının tam aşılandığını belirten Von der Leyen konuşmasında, bu oranın 300 milyondan fazla insana karşılık geldiğinin de altını çizdi.Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede yeni önlemler almasına neden oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211214/dso-omicron-daha-once-hicbir-mutasyonda-gormedigimiz-oranda-yayiliyor-1051771611.html
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avrupa, ursula von der leyen, kovid-19, omicron

AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir

14:24 15.12.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACHAlmanya'da Kovid-19 salgını
Almanya'da Kovid-19 salgını - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşan Noel bayramı öncesi üye ülkeleri Omicron varyantına karşı uyardı. Von der Leyen vaka artışlarının bu hızla devam etmesi halinde Omicron'un ocak ayının ortasına kadar baskın varyant olabileceğine dikkat çekti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda konuştu.

Koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına dikkat çeken Von der Leyen, Noel bayramında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve ocak ayının ortasına kadar yeni varyantın baskın olabileceğini ifade etti.

Avrupa nüfusunun yüzde 66.6’sının tam aşılandığını belirten Von der Leyen konuşmasında, bu oranın 300 milyondan fazla insana karşılık geldiğinin de altını çizdi.

Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede yeni önlemler almasına neden oldu.
Omicron Varyantı - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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