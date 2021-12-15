AB: Omicron ocak ayı ortasına kadar baskın varyant olabilir

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda konuştu.



Koronavirüsün Omicron varyantının Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına dikkat çeken Von der Leyen, Noel bayramında daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve ocak ayının ortasına kadar yeni varyantın baskın olabileceğini ifade etti.



Avrupa nüfusunun yüzde 66.6’sının tam aşılandığını belirten Von der Leyen konuşmasında, bu oranın 300 milyondan fazla insana karşılık geldiğinin de altını çizdi.



Omicron varyantının hızla yayılması Avrupa'da İsviçre, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede yeni önlemler almasına neden oldu.