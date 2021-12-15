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https://tr.sputniknews.com/20211215/abd-kongresi-baskinina-karisan-sagci-gruplara-dava-acildi-1051776836.html
ABD Kongresi baskınına karışan sağcı gruplara dava açıldı
ABD Kongresi baskınına karışan sağcı gruplara dava açıldı
ABD Kongre binası baskınında yer almakla suçlanan sağcı gruplar 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' üyesi 31 kişiye dava açıldı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:24+0300
2021-12-15T02:26+0300
dünya
abd
dava
sağcı
kongre baskını
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ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında ortaya çıkan milyonlarca dolar hasar için 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' isimli sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.Washington DC'deki federal mahkemede dava açan Karl Racine, söz konusu grupların 31 üyesine “şehri terörize etme planı kurma” suçlaması yöneltti ve bu grupların eylemini “koordine olarak gerçekleştirilmiş iç terör eylemi” olarak nitelendirdi.Racine, mahkemeden “Proud Boys” ve “Oath Keepers” üyelerinin Kongre baskını bölgeyi korumak için gönderilen polislere verilen para ve yaralanan polislerin tedavisi için harcanan milyonlarca dolardan sorumlu tutulmasını talep etti.Ne olmuştu?ABD'de sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 3 polis ölmüş, 140 polis yaralanmıştı.Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210111/borrellden-abd-kongre-baskini-yorumu-demokrasi-yanlilari-icin-bir-dirilis-cagrisi-1043550570.html
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abd, dava, sağcı, kongre baskını

ABD Kongresi baskınına karışan sağcı gruplara dava açıldı

02:24 15.12.2021 (güncellendi: 02:26 15.12.2021)
© Sputnik / Stringer / Fotoğraf bankasına girMitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Stringer
/
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ABD Kongre binası baskınında yer almakla suçlanan sağcı gruplar 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' üyesi 31 kişiye dava açıldı.
ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında ortaya çıkan milyonlarca dolar hasar için 'Proud Boys' ve 'Oath Keepers' isimli sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.
Washington DC'deki federal mahkemede dava açan Karl Racine, söz konusu grupların 31 üyesine “şehri terörize etme planı kurma” suçlaması yöneltti ve bu grupların eylemini “koordine olarak gerçekleştirilmiş iç terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Racine, mahkemeden “Proud Boys” ve “Oath Keepers” üyelerinin Kongre baskını bölgeyi korumak için gönderilen polislere verilen para ve yaralanan polislerin tedavisi için harcanan milyonlarca dolardan sorumlu tutulmasını talep etti.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2021
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11 Ocak, 06:01

Ne olmuştu?

ABD'de sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 3 polis ölmüş, 140 polis yaralanmıştı.
Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.
Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı.
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