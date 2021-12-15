https://tr.sputniknews.com/20211215/abd-rusyanin-guvenlik-garantileri-ile-ilgili-onerilerini-muttefikleri-ile-paylasacak-1051806598.html

ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak

ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Moskova'da kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T19:17+0300

2021-12-15T19:17+0300

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karen donfried,

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Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile istişarelerde bulunan Donfried, burada kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki müttefiklerine ileteceğini ifade etti.Donfried, ABD’nin Rusya Büykelçiliği’nin Twitter hesabından yayınlanan video mesajında, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Avrupa güvenliğine ilişkin önerisini paylaşmak üzere toplantı talep etti. Bu fikirleri Washington'a ileteceğim, ayrıca müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da paylaşacağım” ifadelerini kullandı.‘Müttefik ve ortaklarla sonraki adımlarla ilgili yakın koordinasyonu sürdürmek için’ Moskova'dan Brüksel'e gideceğini hatırlatan Donfried, “Tüm bu temaslar, Başkan (Joe) Biden'ın iki ülke arasında istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin kurulması ile ilgili vermiş olduğu görevin yerine getirilmesini amaçlıyor” vurgusunu yaptı.ABD’li diplomat, Moskova ziyareti öncesinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ve Ukrayna heyetinin Donbass Temas Grubu’ndaki başkan yardımcısı Andrey Kostin ile görüşmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-istedigi-guvenlik-garantisi-tekliflerini-abdye-iletti--1051796691.html

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karen donfried,, abd, rusya, güvenlik