https://tr.sputniknews.com/20211215/abd-rusyanin-guvenlik-garantileri-ile-ilgili-onerilerini-muttefikleri-ile-paylasacak-1051806598.html
ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak
ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Moskova'da kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T19:17+0300
2021-12-15T19:17+0300
2021-12-15T19:18+0300
karen donfried,
dünya
abd
rusya
güvenlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051806503_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_0c542da36a3c04923f7fe3a6d58a4539.jpg
Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile istişarelerde bulunan Donfried, burada kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki müttefiklerine ileteceğini ifade etti.Donfried, ABD’nin Rusya Büykelçiliği’nin Twitter hesabından yayınlanan video mesajında, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Avrupa güvenliğine ilişkin önerisini paylaşmak üzere toplantı talep etti. Bu fikirleri Washington'a ileteceğim, ayrıca müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da paylaşacağım” ifadelerini kullandı.‘Müttefik ve ortaklarla sonraki adımlarla ilgili yakın koordinasyonu sürdürmek için’ Moskova'dan Brüksel'e gideceğini hatırlatan Donfried, “Tüm bu temaslar, Başkan (Joe) Biden'ın iki ülke arasında istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin kurulması ile ilgili vermiş olduğu görevin yerine getirilmesini amaçlıyor” vurgusunu yaptı.ABD’li diplomat, Moskova ziyareti öncesinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ve Ukrayna heyetinin Donbass Temas Grubu’ndaki başkan yardımcısı Andrey Kostin ile görüşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211215/rusya-istedigi-guvenlik-garantisi-tekliflerini-abdye-iletti--1051796691.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051806503_25:0:1856:1373_1920x0_80_0_0_dd2398e95e2f8a05085419fe8f53cd8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karen donfried,, abd, rusya, güvenlik
ABD, Rusya'nın güvenlik garantileri ile ilgili önerilerini müttefikleri ile paylaşacak
19:17 15.12.2021 (güncellendi: 19:18 15.12.2021)
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Moskova'da kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki müttefiklerine ileteceğini belirtti.
Moskova’da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ile istişarelerde bulunan Donfried, burada kendisine sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerileri Washington'a ve Avrupa'daki müttefiklerine ileteceğini ifade etti.
Donfried, ABD’nin Rusya Büykelçiliği’nin Twitter hesabından yayınlanan video mesajında, “Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın Avrupa güvenliğine ilişkin önerisini paylaşmak üzere toplantı talep etti. Bu fikirleri Washington'a ileteceğim, ayrıca müttefiklerimiz ve ortaklarımızla da paylaşacağım” ifadelerini kullandı.
‘Müttefik ve ortaklarla sonraki adımlarla ilgili yakın koordinasyonu sürdürmek için’ Moskova'dan Brüksel'e gideceğini hatırlatan Donfried, “Tüm bu temaslar, Başkan (Joe) Biden'ın iki ülke arasında istikrarlı ve öngörülebilir ilişkilerin kurulması ile ilgili vermiş olduğu görevin yerine getirilmesini amaçlıyor” vurgusunu yaptı.
ABD’li diplomat, Moskova ziyareti öncesinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ve Ukrayna heyetinin Donbass Temas Grubu’ndaki başkan yardımcısı Andrey Kostin ile görüşmüştü.