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https://tr.sputniknews.com/20211215/abd-senatosundan-borc-limitinin-25-trilyon-dolar-artirilmasina-onay-1051776688.html
ABD Senatosu'ndan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay
ABD Senatosu'ndan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay
ABD Senatosu, federal hükümetin borç limitini 2.5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T02:03+0300
2021-12-15T02:03+0300
ekonomi
abd
abd senatosu
abd hazine bakanlığı
yasa tasarısı
borç limiti
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Kongre'nin gündemini aylardır meşgul eden borç limitinin artırılmasına ilişkin tasarı, Senato'da 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2.5 trilyon dolar artırılması öngörüldü.Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa bir süre kala Senato'dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde borç limitini yaklaşık 31.4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.Borç limiti kriziABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28.9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28.4 trilyon dolardan 28.9 trilyon dolara çıkmıştı.Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/abd-hazine-bakani-yellen-abdnin-15-aralikta-borc-limitine-ulasabilecegi-konusunda-uyardi-1050875583.html
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abd, abd senatosu, abd hazine bakanlığı, yasa tasarısı, borç limiti

ABD Senatosu'ndan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay

02:03 15.12.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ABD Senatosu, federal hükümetin borç limitini 2.5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.
Kongre'nin gündemini aylardır meşgul eden borç limitinin artırılmasına ilişkin tasarı, Senato'da 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.
Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2.5 trilyon dolar artırılması öngörüldü.
Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa bir süre kala Senato'dan geçen tasarı, Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde borç limitini yaklaşık 31.4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28.9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.
Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28.4 trilyon dolardan 28.9 trilyon dolara çıkmıştı.
Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'nin 15 Aralık'ta borç limitine ulaşabileceği konusunda uyardı
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