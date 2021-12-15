https://tr.sputniknews.com/20211215/adanada-halk-ekmek-kuyrugu-1051802994.html

Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'

Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'

Adana’da ucuz ekmek almak isteyenler halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T17:52+0300

2021-12-15T17:52+0300

2021-12-15T18:10+0300

türkiye

adana

ekmek

kuyruk

halk ekmek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802969_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_36623229de332fb908be56306f3aa8c6.jpg

Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

adana, ekmek, kuyruk, halk ekmek