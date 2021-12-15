Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'

Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.
Adana’da ucuz ekmek almak isteyenler halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.
Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.