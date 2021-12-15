Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/adanada-halk-ekmek-kuyrugu-1051802994.html
Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'
Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'
Adana’da ucuz ekmek almak isteyenler halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:52+0300
2021-12-15T18:10+0300
türkiye
adana
ekmek
kuyruk
halk ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802969_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_36623229de332fb908be56306f3aa8c6.jpg
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051802969_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb014843a61bc1fbd77924055ca2c314.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, ekmek, kuyruk, halk ekmek

Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'

17:52 15.12.2021 (güncellendi: 18:10 15.12.2021)
© İHAAdana ekmek kuyruğu
Adana ekmek kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
Abone ol
Adana’da ucuz ekmek almak isteyenler halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Adana’da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğin zamlanmasından sonra 1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.
Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06AK Partili Yavuz: Bugünlerde milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu
17:59Kuzey Kıbrıs'ta simit 10 TL oldu: 'Satmaya çekiniyoruz'
17:53AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi
17:52Adana’da halk ekmek kuyruğu: '3 günde bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle'
17:48Tanju Özcan: Millet İttifakı bir hata yaparsa aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım
17:45Batı medyası: AB üyesi birkaç büyük ülke Rusya'ya yaptırımlara karşı
17:42Brezilya'da politikacılar kozlarını boks ringinde paylaştı
17:29Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu adı AK Parti'ye yarıyor
17:21Kripto para dolandırıcılığında gözaltına alınan TFF üyesi Kerem Altıay istifa etti
17:14Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Olimpiyatların siyasallaştırılmasına karşı çıkıyoruz
17:11Rus Dışişleri: AB'nin Wagner'e yaptırımları, Afrika'daki eski kolonilere ilişkin histerinin ürünü
17:08Flört uygulaması Grindr milyonlarca euro ceza ödeyecek
17:04İtalya'da 10 bin yıllık kız çocuğu mezarı bulundu: 'Süslenmesi dönemin eşitlikçi doğasının kanıtı'
16:51Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun adaylık çabası beyhude
16:51Çay sunum şampiyonu: Önce çayı koyup üzerine su ekleyerek demlemeyin
16:48Çocuklarına işkence yapan babaya 34 yıl hapis cezası
16:43Dakar Rallisi'nde ilk kez iki Suudi kadın sürücü yarışacak
16:36İnce: Memleketi 19 yılın sonunda duvara toslattılar, şimdi olağanüstü hali konuşuyorlar
16:36Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında
16:34Oscar ödüllü Parazit'in oyuncusu Park So-dam kanser oldu