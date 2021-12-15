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https://tr.sputniknews.com/20211215/ahmet-gunestekin-hafiza-odasi-sergimiz-kultur-bakanliginin-talebi-uzerine-sonlandiriliyor-1051789320.html
Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor
Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor
Sanatçı Ahmet Güneştekin, Diyarbakır'da açtığı 'Hafıza Odası' sergisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırıldığını... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:12+0300
2021-12-15T13:10+0300
türkiye
diyarbakır
kültür ve turizm bakanlığı
hafıza
sergi
ahmet güneştekin
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Güneştekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültur-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur" ifadesini kullandı.'Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı'Güneştekin şunları kaydetti:"Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür.Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır."
türkiye
diyarbakır
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diyarbakır, kültür ve turizm bakanlığı, hafıza, sergi, ahmet güneştekin

Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor

13:12 15.12.2021
© Fotoğraf : TwitterAhmet Güneştekin
Ahmet Güneştekin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sanatçı Ahmet Güneştekin, Diyarbakır'da açtığı 'Hafıza Odası' sergisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.
Güneştekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültur-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur" ifadesini kullandı.

'Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı'

Güneştekin şunları kaydetti:
"Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür.
Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır."
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