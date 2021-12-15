https://tr.sputniknews.com/20211215/ahmet-gunestekin-hafiza-odasi-sergimiz-kultur-bakanliginin-talebi-uzerine-sonlandiriliyor-1051789320.html

Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor

Ahmet Güneştekin: 'Hafıza Odası' sergimiz Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine sonlandırılıyor

Sanatçı Ahmet Güneştekin, Diyarbakır'da açtığı 'Hafıza Odası' sergisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırıldığını... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:12+0300

2021-12-15T13:12+0300

2021-12-15T13:10+0300

türkiye

diyarbakır

kültür ve turizm bakanlığı

hafıza

sergi

ahmet güneştekin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102648/29/1026482976_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_8fc3c074514c57ab47fb8e0db5e4a93b.jpg

Güneştekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce 30 Aralık’ta biteceğini duyurduğumuz ‘Hafıza Odası’ sergimiz TC Kültür Bakanlığı’nın talebi üzerine bugün itibariyle sonlandırılıyor. Bilindiği gibi Keçi Burcu olarak bilinen tarihi yapı Diyarbakır Ticaret Odası’na tahsis edilmiş olup, bu yıl sanat aktivitelerinin ilkini ‘Hafıza Odası’ ile başlayıp kültür-sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam etmesi amaçlanmıştı. Sergimiz hafta içi 5-7 bin, hafta sonları ise 15-17 bin ziyaretçi ile dünya sanat tarihinin en çok ziyaret edilen sergileri arasına girerek kültur-sanat hayatına büyük katkısı olmuştur" ifadesini kullandı.'Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı'Güneştekin şunları kaydetti:"Her seferinde içten bir üzüntüyle ifade ettim: Bu ülkede maalesef henüz bir kültür-sanat politikası oluşmadı. Sergi süresinin bitmesine sadece 15 gün kala sergiyi sonlandırma direktifi tezimi doğrulamıştır. Bu da beni ayrıca çok üzmüştür.Bilindiği gibi sergi çok eleştiri aldı ama bir o kadar da övgü aldı. Olumlu ve olumsuz eleştiriler kişisel hafızamda kayıt altında. Başta Diyarbakır Ticaret Odası’nın bütün yönetimine, sanatıma inanan, yanımda durup ilgi gösteren, destek olan, yaptıklarıma inanan herkese çok teşekkür etmeyi borç bilirim. Unutmayalım ki, sanat içinde halk varsa anlamlıdır."

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, kültür ve turizm bakanlığı, hafıza, sergi, ahmet güneştekin