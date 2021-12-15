https://tr.sputniknews.com/20211215/ak-parti-amasya-il-baskani-gorevinden-istifa-etti-1051787689.html

AK Parti Amasya İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Amasya İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya görevinden istifa ettiğini açıkladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:39+0300

2021-12-15T12:39+0300

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türkiye

ak parti

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akp

açıklama

istifa

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Mehmet Akif Kesmekaya, istifasını yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Kesmekaya, açıklamasında, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Amasya İl Başkanlığı görevinden, genel merkezle yaptığım istişareler sonucu, sağlık sorunlarım başta olmak üzere işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” dedi.Kesmekaya'nın istifası Genel Merkez tarafından kabul edildi. Amasya AK Parti İl Başkanlığı'na yeni atama bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211215/kurtulmus-hakkaniyetli-bir-asgari-ucret-tespiti-olacaktir-1051786438.html

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ak parti, amasya, akp, açıklama, istifa