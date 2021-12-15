Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211215/ak-partiden-genclik-raporu-z-kusagi-tanimi-chp-ve-hdpnin-1051781527.html
AK Parti'den gençlik raporu: 'Z kuşağı' tanımı CHP ve HDP'nin
AK Parti'den gençlik raporu: 'Z kuşağı' tanımı CHP ve HDP'nin
AK Parti, sahada yaptığı araştırmaların ardından yayımladığı analizde, 'Z kuşağı' tanımının Batı ile gereğinden fazla kültürel bağ geliştiren çevreler... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T09:39+0300
2021-12-15T09:39+0300
politika
ak parti
chp
hdp
seçim
z kuşağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049287715_0:1:1368:771_1920x0_80_0_0_f8f24a5f566d72540044aaec5ae072d4.jpg
AK Parti, Z kuşağı ile ilgili sahada yaptığı araştırmalarda dikkat çeken tespitlerde bulundu. Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan analizde, ‘Z kuşağı’ tanımlamasının Batı ile gereğinden fazla bir kültürel bağ geliştiren çevreler tarafından yapıldığı belirtildi. Bunun siyasi ayağının CHP ve HDP tarafından oluşturulduğu vurgulanan analizde, muhalefetin dayattığı profillerin hiçbirinin bilimsel verilere dayanmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce sunulan araştırmada, muhalefetin Z kuşağı tanımlamasıyla gençleri belli bir kalıba sokmayı amaçlandığı ve bu yolla siyasetlerine alet ettikleri aktarıldı. Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, analizde şu tespitler yapıldı:'Sosyal medyada dayatılan gençlik profilini kabul etmiyoruz'"Z Kuşağı diyerek genelledikleri yaş grubundaki gençlerimiz, teknolojinin tesiri altında oldukları kadar, içerisinde bulunduğumuz toplumun değer yargılarıyla yetişen, onlarla bağlı bir kuşaktır. Sosyal medyada kullanıcıların ilişki biçimine, algoritmanın neyi öne çıkaracağına karar veren teknik yapılar bulunması sebebiyle görünürlüğü fazla olan yoğun etkileşimli içerikler, gençlerin ekseriyetini yansıtan gerçeklikler değildir. Bu sebeple Z kuşağı başlığı altında sosyal medyada gerçekleştirilen gençlik profili dayatmasını kabul etmiyoruz."'Gençlerin tercihi AK Parti' "Muhalif siyasetçiler Z kuşağı tanımlaması ile kalıplaştırdıkları gençlik profili ile Cumhurbaşkanı’mızı karşı karşıya getirme stratejisini izliyorlar. Yapılan anketler gösteriyor ki, ilk defa oy kullanacak seçmenin tercihi yine AK Parti’dir. Muhalefetin ‘ailesinden kopuk, millî ve manevi değerlerinden uzaklaşmış’ gibi yansıtmaya çalıştığı ve bu yolla üzerinden yapay bir AK Parti karşıtlığı algısını zihinlerde oluşturmaya tanımladığı gençler, 15 Temmuz’da millî menfaatleri koruma noktasındaki duruşunu çok net sergilemişti.Türkiye’de özellikle gençlerimizi kendi siyasi istikametleri doğrultusunda istismar etmeye çalışan muhalif siyasilerin yaptığı Z kuşağı tanımlamasını doğru bulmuyor ve kesinlikle onaylamıyoruz. Mevcut Z kuşağı tanımlamaları hakikati yansıtmış olsaydı muhalif olarak öne çıkarılan isimlere gençlerimiz tarafından yoğun bir teveccüh gösterilirdi. Bunun böyle olmadığını, gençlerimize ulaşmak için sergilenen gülünç siyasi hamlelerden, sosyal medyada başkalarının yerine utanmamıza yol açan bazı paylaşımlardan görebiliyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049287715_87:0:1302:911_1920x0_80_0_0_e66714972d8b4f093a2ac311496bf2b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, hdp, seçim, z kuşağı

AK Parti'den gençlik raporu: 'Z kuşağı' tanımı CHP ve HDP'nin

09:39 15.12.2021
© AAAraştırma: Z kuşağı, günde 25 lirayla geçinmeye çalışıyor
Araştırma: Z kuşağı, günde 25 lirayla geçinmeye çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
AK Parti, sahada yaptığı araştırmaların ardından yayımladığı analizde, 'Z kuşağı' tanımının Batı ile gereğinden fazla kültürel bağ geliştiren çevreler tarafından yapıldığını belirtti. Bunun siyasi ayağının da CHP ve HDP tarafından oluşturulduğu vurgulandı.
AK Parti, Z kuşağı ile ilgili sahada yaptığı araştırmalarda dikkat çeken tespitlerde bulundu. Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan analizde, ‘Z kuşağı’ tanımlamasının Batı ile gereğinden fazla bir kültürel bağ geliştiren çevreler tarafından yapıldığı belirtildi. Bunun siyasi ayağının CHP ve HDP tarafından oluşturulduğu vurgulanan analizde, muhalefetin dayattığı profillerin hiçbirinin bilimsel verilere dayanmadığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce sunulan araştırmada, muhalefetin Z kuşağı tanımlamasıyla gençleri belli bir kalıba sokmayı amaçlandığı ve bu yolla siyasetlerine alet ettikleri aktarıldı.
Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, analizde şu tespitler yapıldı:

'Sosyal medyada dayatılan gençlik profilini kabul etmiyoruz'

"Z Kuşağı diyerek genelledikleri yaş grubundaki gençlerimiz, teknolojinin tesiri altında oldukları kadar, içerisinde bulunduğumuz toplumun değer yargılarıyla yetişen, onlarla bağlı bir kuşaktır. Sosyal medyada kullanıcıların ilişki biçimine, algoritmanın neyi öne çıkaracağına karar veren teknik yapılar bulunması sebebiyle görünürlüğü fazla olan yoğun etkileşimli içerikler, gençlerin ekseriyetini yansıtan gerçeklikler değildir. Bu sebeple Z kuşağı başlığı altında sosyal medyada gerçekleştirilen gençlik profili dayatmasını kabul etmiyoruz."

'Gençlerin tercihi AK Parti'

"Muhalif siyasetçiler Z kuşağı tanımlaması ile kalıplaştırdıkları gençlik profili ile Cumhurbaşkanı’mızı karşı karşıya getirme stratejisini izliyorlar. Yapılan anketler gösteriyor ki, ilk defa oy kullanacak seçmenin tercihi yine AK Parti’dir. Muhalefetin ‘ailesinden kopuk, millî ve manevi değerlerinden uzaklaşmış’ gibi yansıtmaya çalıştığı ve bu yolla üzerinden yapay bir AK Parti karşıtlığı algısını zihinlerde oluşturmaya tanımladığı gençler, 15 Temmuz’da millî menfaatleri koruma noktasındaki duruşunu çok net sergilemişti.
Türkiye’de özellikle gençlerimizi kendi siyasi istikametleri doğrultusunda istismar etmeye çalışan muhalif siyasilerin yaptığı Z kuşağı tanımlamasını doğru bulmuyor ve kesinlikle onaylamıyoruz. Mevcut Z kuşağı tanımlamaları hakikati yansıtmış olsaydı muhalif olarak öne çıkarılan isimlere gençlerimiz tarafından yoğun bir teveccüh gösterilirdi. Bunun böyle olmadığını, gençlerimize ulaşmak için sergilenen gülünç siyasi hamlelerden, sosyal medyada başkalarının yerine utanmamıza yol açan bazı paylaşımlardan görebiliyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:33İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
10:32Malta, kişisel esrar kullanımını yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
10:27Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kürtçe kitap basılıyor, tiyatro da oynuyoruz, müzik de çalıyoruz
10:22Japonya'da 'fetal tedavi'de bir ilk: Anne karnındaki bebek kalp ameliyatı oldu
10:17Yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu: 31 bin litre kaçak içki ele geçirildi
10:16National Democratic Institute araştırması: 'Gençlerin gözünde siyasiler kendilerini dinlemiyor'
10:15Yeni Şafak: Sosyal medyadaki sokak röportajları kontrolden çıktı, ahlak, kural ve yasa tanımıyorlar
10:13Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti
10:09Gürdeniz: Fransız Senato Başkanı 'Doğu Akdeniz Türk Denizi değil' diyor, Dışişleri MEB ilan etmiyor
10:01Tarihi dokunuş: İnsan yapımı araç Güneş'in atmosferine girdi
09:48Sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
09:39AK Parti'den gençlik raporu: 'Z kuşağı' tanımı CHP ve HDP'nin
09:38Kripto platformundaki hata kullanıcılarını kısa süreli trilyoner yaptı
09:28Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın
09:25Erdoğan'ın danışmanı Ertem, raporu sundu: Yeni ekonomi modelinin ayrıntıları
09:19Uzmanlardan ikinci el araç uyarısı: 'Aldığınız araç pert çıkabilir'
09:16Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
09:14Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: 2 yaralı, 160 kişi mahsur kaldı
08:53TikTok fenomeni model, 5 bin feet'te sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı
08:48Google'da 2021'de en çok arananlar açıklandı: Squid Game, iklim değişikliği ve ruh sağlığı