https://tr.sputniknews.com/20211215/ak-partili-yavuz-bugunlerde-milletimize-ve-ulkemize-ihanet-olarak-gordugum-stokculuk-peydah-oldu-1051803411.html

AK Partili Yavuz: Bugünlerde milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu

AK Partili Yavuz: Bugünlerde milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Bugünlerde başımıza, milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu. Vatandaşımızın, bu... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:06+0300

2021-12-15T18:06+0300

2021-12-15T18:06+0300

politika

ak parti

tbmm

aydın

stokçuluk

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Yavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılı bütçe maratonunun sonuna yaklaşıldığını söyleyerek, "Bizimle birlikte medya mensuplarımız da ciddi emek harcadı. Maratona kısa bir mola, tatlı bir ara verelim istedik." diye konuştu.Basın mensuplarına Aydın usulü kabak tatlısı ikram eden Yavuz, kente has öküz kabağından yapılan ürünün, şehrin marka değerleri arasında yer aldığını belirtti.Evliya Çelebi'nin, 'Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir' olarak tanımladığı Aydın'ı, Herodot'un da "gökyüzünün altındaki en güzel şehir" olarak tarif ettiğini aktaran Yavuz, "Ben şehrimizi Yaradan'ın torpilli noktalarından biri şeklinde özetliyorum." ifadesini kullandı.Stokçuluk yapanlara da değinen Yavuz, şunları kaydetti:"Bugünlerde başımıza, milletimize ve ülkemize ihanet olarak gördüğüm stokçuluk peydah oldu. Maalesef tarihten de ders alamıyoruz. Aslında geçmişimize baktığımızda bunların devletimize ve milletimize ne kadar sıkıntılar yarattığını görüyoruz. Tabii devletimizin ilgili kurumları gerekeni yapacaktır, yapmaya da başlamıştır. Vatandaşımızın da bu ahlaksızlara prim vermemesi lazım. Çünkü bu ahlaki bir durumdur. Bu kişileri gerekli yerlere bildirip gerekli cezaları almasını sağlamamız gerekiyor"

https://tr.sputniknews.com/20211213/ak-parti-stok-cezasini-2-milyon-tlye-cikaran-yasa-teklifini-meclise-sundu-1051726859.html

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ak parti, tbmm, aydın, stokçuluk