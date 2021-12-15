https://tr.sputniknews.com/20211215/aksener-5-maas-alan-danismanlar-varken-1600-lira-emekli-maasi-alan-bir-insan-nasil-gecinir-1051797752.html
Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:51+0300
2021-12-15T15:51+0300
2021-12-15T15:51+0300
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kahramanmaraş
meral akşener
dolar
açıklama
işsiz
dolar/tl
iyi parti
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Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti: Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/aksener-nebati-cin-modeli-degil-dedi-kendisini-uyarayim-lideri-ile-konusmasinda-fayda-var-1051749859.html
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kahramanmaraş, meral akşener, dolar, açıklama, işsiz, dolar/tl, iyi parti, millet ittifakı
Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.
Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.
Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti:
"5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse vatandaş kazanır. Bir restoran, müşterisine birinci sınıf hizmet üretirse kazanır. Yani rekabet hizmet ürettirir. Siz seçmensiniz. Bizim isteğimiz seçmenin velinimet olması. Seçmen velinimet olunca herkes buraya gelir."
Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.