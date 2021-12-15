https://tr.sputniknews.com/20211215/aksener-5-maas-alan-danismanlar-varken-1600-lira-emekli-maasi-alan-bir-insan-nasil-gecinir-1051797752.html

Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?

Akşener: 5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:51+0300

2021-12-15T15:51+0300

2021-12-15T15:51+0300

türkiye

kahramanmaraş

meral akşener

dolar

açıklama

işsiz

dolar/tl

iyi parti

millet ittifakı

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Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti: Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.

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kahramanmaraş, meral akşener, dolar, açıklama, işsiz, dolar/tl, iyi parti, millet ittifakı