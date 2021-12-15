DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Almanya, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
© AAAlmanya bayrağı
© AA
Almanya, Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşvili'nin Berlin'de öldürülmesi nedeniyle iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti.
Berlin Yüksek Mahkemesi'nin Hangoşvili cinayetinde Rusya vatandaşı Vadim Sokolov'u suçlu bulması ve müebbet hapse mahkum etmesi sonrası Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yaptırım geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bugün mahkeme tarafından belirlendiği gibi devlet siparişiyle işlenen bu cinayet, Alman hukukunun ve Almanya'nın egemenliğinin ağır ihlali niteliğinde. Bu nedenle Rus büyükelçiyi görüşmeye çağırdık. Rusya Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği büyükelçiye bildirildi" dedi.
Zelimhan Hangoşvili, geçen ağustos sonu Berlin'de başından vurularak öldürülmüş; zanlının, Rusya vatandaşı Vadim Sokolov olduğu açıklanmıştı.
Zanlının, bisikletle Hangoşvili'ye yaklaşarak susturucusu olan Glock 26 tabancasından ateş ettiği ve Hangoşvili'nin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Berlin'de ekim ayı başında bu olayla ilgili mahkeme süreci başlamıştı. Alman makamları, zanlının emri 'Rusya hükümetinden' aldığını iddia ediyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bugün mahkeme tarafından belirlendiği gibi devlet siparişiyle işlenen bu cinayet, Alman hukukunun ve Almanya'nın egemenliğinin ağır ihlali niteliğinde. Bu nedenle Rus büyükelçiyi görüşmeye çağırdık. Rusya Büyükelçiliği'ndeki iki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği büyükelçiye bildirildi" dedi.
Zelimhan Hangoşvili, geçen ağustos sonu Berlin'de başından vurularak öldürülmüş; zanlının, Rusya vatandaşı Vadim Sokolov olduğu açıklanmıştı.
Zanlının, bisikletle Hangoşvili'ye yaklaşarak susturucusu olan Glock 26 tabancasından ateş ettiği ve Hangoşvili'nin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Berlin'de ekim ayı başında bu olayla ilgili mahkeme süreci başlamıştı. Alman makamları, zanlının emri 'Rusya hükümetinden' aldığını iddia ediyor.
22 Aralık 2020, 00:02