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https://tr.sputniknews.com/20211215/ankara-barosu-yonetimi-hakim-karsisinda-aciklamada-suc-unsuru-yok-1051797581.html
Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosu’na açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandıklarını belirten... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:49+0300
2021-12-15T16:15+0300
türkiye
ankara barosu
lgbt
ali erbaş
hutbe
erinç sağkan
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara’daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbeye tepki gösteren dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ‘hakaret’ davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti.Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Sağkan ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunurken, duruşmaya Ali Erbaş yerine avukatı katıldı. 'Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık'Duruşmada ilk savunmayı yapan Sağkan, 22 yıldır duruşma salonlarında görev yaptığını, ilk kez sanık sandalyesinde oturduğunu belirterek, "İddianamede suçlamanın ne olduğu somut olarak yer almamış. Kullanılan hangi ibarelerle hakaret suçunu işlediğimiz belirtilmemiş. Açıklama yanlış bulunabilir, çok ağır eleştirilebilir; ancak açıklamanın suç unsuru içermediğini tüm hukukçular bilir. Diyanet İşleri Başkanının toplumun bir kesimini hedef gösteren, bilimsel verilerden uzak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı Avukatlık Kanunu 76’ncı ve 95’nci maddesi gereği görevimizi yerine getirerek bu açıklamayı yaptık. Açıklamada kullanılan ifadeleri benzer durumlarda Ortaçağ'da yaşanan hedef göstermeler sonucu yaşanan trajedileri örnek olması için kullandık. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık. Açıklamanın hakaret içermediği ve kutsal değerleri aşağılamadığı açıktır. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.Sağkan, “Diyanet İşleri Başkanı nikahsız yaşayanları ve eşcinselleri hastalık yayıcı olarak hedef göstermiştir. Biz de baro olarak buna suç duyurusunda bulunduk. Hutbedeki bazı söylemler suçtur” ifadelerini kullandı. 'Açıklama hakaret kastıyla yapılmamıştır'Savunmasını yapan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koronel ise yapılan açıklamada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirterek, "İddianamede kişinin onur ve saygınlığının rencide edecek somut bir olgu ve isnat yoktur. Açıklama, Diyanet İşleri Başkanına hakaret maksatlı yapılmamış, barolara tanınan hukuk ve insan hakları savunma görevi nedeniyle kanun gereği yapılmıştır. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma maksatlı yapılan açıklama ifade özgürlüğü ve düşünceyi açıklama niteliğindedir. Bu açıklamanın eleştiri hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.Diğer sanıklar da açıklamanın suç unsuru içermediğini, ilgili maddenin barolara verdiği yetki ile toplumun bir kesimini hedef gösteren, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı, düşünce özgürlüğünü kullanmak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Sanık avukatlarının savunmalarının ardından söz alan Ali Erbaş’ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Erbaş’ın avukatı ayrıca müvekkili ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duruşmaya katılma taleplerini içeren dilekçelerin mahkemeye yazılı olarak sunulduğunu da belirtti. Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, duruşmada dinlenmeyen diğer iki sanığın da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.Ne olmuştu?Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara'daki Hacı Bayram Camisi’nde verdiği hutbeye ilişkin, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması” başlıklı açıklama yayınlamıştı. O dönem Ankara Baro Başkanı olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu hakkında “Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210616/ankara-barosu-baskani-ve-yonetim-kurulu-hakkinda-erbasa-hakaretten-iddianame-hazirlandi-1044746161.html
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ankara barosu, lgbt, ali erbaş, hutbe, erinç sağkan

Ankara Barosu yönetimi hakim karşısında: 'Açıklamada suç unsuru yok'

15:49 15.12.2021 (güncellendi: 16:15 15.12.2021)
© DHAAnkara Barosu yönetimi
Ankara Barosu yönetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosu’na açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandıklarını belirten Sağkan ve diğer sanıklar, beraatlarını talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara’daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbeye tepki gösteren dönemin Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açılan ‘hakaret’ davasının ilk duruşması bugün gerçekleşti.
Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Sağkan ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulunurken, duruşmaya Ali Erbaş yerine avukatı katıldı.

'Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık'

Duruşmada ilk savunmayı yapan Sağkan, 22 yıldır duruşma salonlarında görev yaptığını, ilk kez sanık sandalyesinde oturduğunu belirterek, "İddianamede suçlamanın ne olduğu somut olarak yer almamış. Kullanılan hangi ibarelerle hakaret suçunu işlediğimiz belirtilmemiş. Açıklama yanlış bulunabilir, çok ağır eleştirilebilir; ancak açıklamanın suç unsuru içermediğini tüm hukukçular bilir. Diyanet İşleri Başkanının toplumun bir kesimini hedef gösteren, bilimsel verilerden uzak ayrımcılık ve nefret söylemine karşı Avukatlık Kanunu 76’ncı ve 95’nci maddesi gereği görevimizi yerine getirerek bu açıklamayı yaptık. Açıklamada kullanılan ifadeleri benzer durumlarda Ortaçağ'da yaşanan hedef göstermeler sonucu yaşanan trajedileri örnek olması için kullandık. Eleştiri ve düşünce açıklama özgürlüğünü kullandık. Açıklamanın hakaret içermediği ve kutsal değerleri aşağılamadığı açıktır. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.
Sağkan, “Diyanet İşleri Başkanı nikahsız yaşayanları ve eşcinselleri hastalık yayıcı olarak hedef göstermiştir. Biz de baro olarak buna suç duyurusunda bulunduk. Hutbedeki bazı söylemler suçtur” ifadelerini kullandı.

'Açıklama hakaret kastıyla yapılmamıştır'

Savunmasını yapan Ankara Barosu Başkanı Kemal Koronel ise yapılan açıklamada suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirterek, "İddianamede kişinin onur ve saygınlığının rencide edecek somut bir olgu ve isnat yoktur. Açıklama, Diyanet İşleri Başkanına hakaret maksatlı yapılmamış, barolara tanınan hukuk ve insan hakları savunma görevi nedeniyle kanun gereği yapılmıştır. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma maksatlı yapılan açıklama ifade özgürlüğü ve düşünceyi açıklama niteliğindedir. Bu açıklamanın eleştiri hakkının kullanılması kapsamında değerlendirilmesi gerekirdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Diğer sanıklar da açıklamanın suç unsuru içermediğini, ilgili maddenin barolara verdiği yetki ile toplumun bir kesimini hedef gösteren, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı, düşünce özgürlüğünü kullanmak olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından söz alan Ali Erbaş’ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Erbaş’ın avukatı ayrıca müvekkili ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duruşmaya katılma taleplerini içeren dilekçelerin mahkemeye yazılı olarak sunulduğunu da belirtti.
Sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme, duruşmada dinlenmeyen diğer iki sanığın da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Mart 2022 tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara'daki Hacı Bayram Camisi’nde verdiği hutbeye ilişkin, “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması” başlıklı açıklama yayınlamıştı. O dönem Ankara Baro Başkanı olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu hakkında “Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla dava açılmıştı.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2021
POLİTİKA
Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı
16 Haziran , 13:55
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