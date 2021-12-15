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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’in teslim etmediği taşınmazların listesini yayınladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’in teslim etmediği taşınmazların listesini yayınladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait ve teslim etmediği taşınmazların listesini... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:34+0300
2021-12-15T18:43+0300
türkiye
melih gökçek
mansur yavaş
abb
ankara büyükşehir belediyesi
taşınmaz
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Melih Gökçek'ten belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim aldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek'in, eşinin yönetici olduğu vakfa, Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerlerin de iade edilmesi gerektiğini açıklayarak, hukuki süreç işlettiklerini duyurdu.ABB'nin internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, vakıflara ve derneklere tahsis edilen taşınmazları içeren tablolara da yer verildi.
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melih gökçek, mansur yavaş, abb, ankara büyükşehir belediyesi, taşınmaz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek’in teslim etmediği taşınmazların listesini yayınladı

18:34 15.12.2021 (güncellendi: 18:43 15.12.2021)
© Fotoğraf : DHAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in belediyeye ait ve teslim etmediği taşınmazların listesini yayınladı.
Melih Gökçek'ten belediyeye ait olan zırhlı aracı teslim aldığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek'in, eşinin yönetici olduğu vakfa, Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'ne ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerlerin de iade edilmesi gerektiğini açıklayarak, hukuki süreç işlettiklerini duyurdu.
ABB'nin internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen incelemede yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin malı olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir.
"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek’ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Açıklamada, vakıflara ve derneklere tahsis edilen taşınmazları içeren tablolara da yer verildi.
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