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https://tr.sputniknews.com/20211215/antalya-aciklarinda-hortum-olustu-1051806245.html
Antalya açıklarında hortum oluştu
Antalya açıklarında hortum oluştu
Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında denizde dev hortum oluştu. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler, şaşkınlıklarını "Kocaman hortum, dev gibi hortum"... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T19:13+0300
2021-12-15T19:13+0300
2021-12-15T19:13+0300
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video
antalya
manavgat
sahil
panik
deniz
hortum
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Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu. Side Mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi.Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.
https://tr.sputniknews.com/20211018/hatayda-ayni-anda-3-hortum-olustu-1049928293.html
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Antalya açıklarında hortum oluştu
Antalya'nın Manavgat ilçesi açıklarında denizde dev hortum oluştu. O anları cep telefonuyla görüntüleyenler, şaşkınlıklarını "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleriyle dile getirdi.
Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 13.00 sıralarında hortum oluştu.
Side Mahallesi açıklarında görülen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortumu görenler cep telefonlarıyla görüntüledi.
Görüntü çekenler, hortumun büyüklüğü karşısında
sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirdi. "Kocaman hortum, dev gibi hortum"
Antalya'da dün de Kemer ilçesi açıklarında aynı anda iki hortum oluştu.