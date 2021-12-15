https://tr.sputniknews.com/20211215/antalyali-isadamlari-katarli-sirketin-ihalesiz-olarak-19-yil-isletme-ek-suresi-almasi-sorunlu-1051810159.html

Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu

Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı "Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T21:48+0300

2021-12-15T21:48+0300

2021-12-15T21:50+0300

akşam postasi

katar

antalya

torba yasa

iş insanları

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Torba yasa ile Antalya Limanı işletme hakkının 2047’ye kadar Katarlılara verileceği iddiasını Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Akıncı, “İhale açılmadan liman işletme süresi 19 yıl uzatılıyor. Antalya’nın inisiyatifi elinden alındı. Yeni bir ihale açılıp değer artışları hesaba katılsa daha faydalı olmaz mıydı? Her taşın altından neden Katar çıkıyor?” dedi.Antalya Limanı 1998’de Sümerbank’ın sahibi Hayyam Garipoğlu’nın şirketine 30 yıllığına özelleştirildi. Sümerbank’a el konulunca 2006’da Global Holding’e devredildi. Global Yatırım Holding de, Haziran ayında 140 milyon dolara Katar merkezli QTerminals'a işletme hakkını devretti. Bu satışla Katarlılar 2028’e kadar limanı işletme hakkına sahip oldu. 2028’de yeni ihale açılacaktı ancak Meclis’e gelen yeni torba yasa işletme hakkını 19 yıl uzatıyor.Akın Akıncı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'İhale herkese açık olmalıydı'Gerekçede diyorlar ki; 30-39 yıllık birtakım özelleştirmeler var. Bu işletmecilerin süresi dolmadan Denizcilik işletmelerine hem de TCDD’ye açmış olduğu davalar var. Bu davaları geri çekme karşılığında bu yapılıyormuş. Bu davaların içeriği nedir bilmiyoruz. Her şey açık olsa çok daha iyi olur. Bunları açıklamanın bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bunlar devlet sırrı mı ki? Değil. Buradaki olay Katar değil kim olursa olsun hangi şirket hangi ülke olursa olsun. İşletme süresi bittikten sonra değer artışları yapılıp yeni bir ihale ile herkese açık olmalıydı."

katar

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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katar, antalya, torba yasa, iş insanları