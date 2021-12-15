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Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/antalyali-isadamlari-katarli-sirketin-ihalesiz-olarak-19-yil-isletme-ek-suresi-almasi-sorunlu-1051810159.html
Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu
Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı "Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T21:48+0300
2021-12-15T21:50+0300
akşam postasi
katar
antalya
torba yasa
iş insanları
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Torba yasa ile Antalya Limanı işletme hakkının 2047’ye kadar Katarlılara verileceği iddiasını Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Akıncı, “İhale açılmadan liman işletme süresi 19 yıl uzatılıyor. Antalya’nın inisiyatifi elinden alındı. Yeni bir ihale açılıp değer artışları hesaba katılsa daha faydalı olmaz mıydı? Her taşın altından neden Katar çıkıyor?” dedi.Antalya Limanı 1998’de Sümerbank’ın sahibi Hayyam Garipoğlu’nın şirketine 30 yıllığına özelleştirildi. Sümerbank’a el konulunca 2006’da Global Holding’e devredildi. Global Yatırım Holding de, Haziran ayında 140 milyon dolara Katar merkezli QTerminals'a işletme hakkını devretti. Bu satışla Katarlılar 2028’e kadar limanı işletme hakkına sahip oldu. 2028’de yeni ihale açılacaktı ancak Meclis’e gelen yeni torba yasa işletme hakkını 19 yıl uzatıyor.Akın Akıncı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'İhale herkese açık olmalıydı'Gerekçede diyorlar ki; 30-39 yıllık birtakım özelleştirmeler var. Bu işletmecilerin süresi dolmadan Denizcilik işletmelerine hem de TCDD’ye açmış olduğu davalar var. Bu davaları geri çekme karşılığında bu yapılıyormuş. Bu davaların içeriği nedir bilmiyoruz. Her şey açık olsa çok daha iyi olur. Bunları açıklamanın bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bunlar devlet sırrı mı ki? Değil. Buradaki olay Katar değil kim olursa olsun hangi şirket hangi ülke olursa olsun. İşletme süresi bittikten sonra değer artışları yapılıp yeni bir ihale ile herkese açık olmalıydı."
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katar, antalya, torba yasa, iş insanları

Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu

21:48 15.12.2021 (güncellendi: 21:50 15.12.2021)
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı "Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu" dedi.
Torba yasa ile Antalya Limanı işletme hakkının 2047’ye kadar Katarlılara verileceği iddiasını Antalya Sanayici ve İş İnsanları Der. Bşk. Akın Akıncı Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Akıncı, “İhale açılmadan liman işletme süresi 19 yıl uzatılıyor. Antalya’nın inisiyatifi elinden alındı. Yeni bir ihale açılıp değer artışları hesaba katılsa daha faydalı olmaz mıydı? Her taşın altından neden Katar çıkıyor?” dedi.
Antalya Limanı 1998’de Sümerbank’ın sahibi Hayyam Garipoğlu’nın şirketine 30 yıllığına özelleştirildi. Sümerbank’a el konulunca 2006’da Global Holding’e devredildi. Global Yatırım Holding de, Haziran ayında 140 milyon dolara Katar merkezli QTerminals'a işletme hakkını devretti. Bu satışla Katarlılar 2028’e kadar limanı işletme hakkına sahip oldu. 2028’de yeni ihale açılacaktı ancak Meclis’e gelen yeni torba yasa işletme hakkını 19 yıl uzatıyor.

Akın Akıncı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Böyle bir operasyonla Antalya’nın inisiyatifi elinden alındı. İhalesi 2028 yılında yapılacak olan limanın ihalesiz olarak 2047’ye kadar uzatılması daha önce torba yasadan çekilmişti, şimdi tekrar girdi, komisyondan geçti ve birkaç gün içerisinde tekrar Meclise gelecek. İşin içerisine Katar girdiği zaman soru işaretleri kafamızda büyüyor. Katar antipatik gelmeye başladı. Her taşın altından çıkar olmaya başladı. Devlet kamu yararına bir takım kararlar alabilir, kabul edilebilir ama hep aynı adrese çıktığı zaman özelleştirmenin sonucu bu kafada soru işaretleri oluşturuyor. 25 Ocak’ta Katarlı Qterminals’e satıldığı zamandan beri soru işaretleri vardı ama altından hep bir şeyler çıkabileceğini düşündük. Bu sürecin adil ve doğru gitmesini istiyorduk. Antalya limanı İzmir-Mersin arasında organize en büyük liman. Aynı zamanda bu süreçte değer artışı da söz konusu olacak. Bu değer artışları yapılsaydı uygun bir ihale ortamı gelişseydi kamuya ve devlete daha faydalı olmaz mıydı? Karşı çıktığımız nokta bu.

'İhale herkese açık olmalıydı'

Gerekçede diyorlar ki; 30-39 yıllık birtakım özelleştirmeler var. Bu işletmecilerin süresi dolmadan Denizcilik işletmelerine hem de TCDD’ye açmış olduğu davalar var. Bu davaları geri çekme karşılığında bu yapılıyormuş. Bu davaların içeriği nedir bilmiyoruz. Her şey açık olsa çok daha iyi olur. Bunları açıklamanın bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bunlar devlet sırrı mı ki? Değil. Buradaki olay Katar değil kim olursa olsun hangi şirket hangi ülke olursa olsun. İşletme süresi bittikten sonra değer artışları yapılıp yeni bir ihale ile herkese açık olmalıydı."
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