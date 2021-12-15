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Antalya'ya dolu yağdı
Antalya'ya dolu yağdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da bugün sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Yağan dolunun ardından vatandaşlar kar... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:41+0300
2021-12-15T13:39+0300
yaşam
antalya
kepez
dolu yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için ‘turuncu’ kod vererek yağış uyarısında bulunmuştu.Uyarının ardından Kepez ilçesi Varsak bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde güne dolu yağışı ile uyandı. Yaklaşık ara ara 1 saat süren dolu yağışında bazı yerler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar dolunun üzerinde yürüyerek keyfini sürerken, bir vatandaş ise doludan kar topu yaparak torunu ile oynadı.Torunu ile oynayan Adnan Saraç, “Sabah kalktım bölgemizde dolu var. Çok yağmış. Fotoğraf çektim. Çocukları getirdim, okula götürecektim. Görünce durdum kartopu oynadım. Çocuklar mutlu oldu” dedi.Hüseyin Soytürk ise, “Burada yaşıyorum. Sabaha karşı büyük bir şiddetle uyandık. Bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Biz de şaşırdık. Sabah her yer bembeyazdı. Yeni yıl öncesi güzel bir anı oldu” diye konuştu.
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antalya, kepez, dolu yağışı

Antalya'ya dolu yağdı

13:41 15.12.2021
© İHAAntalya'ya dolu yağdı
Antalya'ya dolu yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da bugün sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Yağan dolunun ardından vatandaşlar kar topu yaparak oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için ‘turuncu’ kod vererek yağış uyarısında bulunmuştu.
Uyarının ardından Kepez ilçesi Varsak bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde güne dolu yağışı ile uyandı. Yaklaşık ara ara 1 saat süren dolu yağışında bazı yerler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar dolunun üzerinde yürüyerek keyfini sürerken, bir vatandaş ise doludan kar topu yaparak torunu ile oynadı.
Torunu ile oynayan Adnan Saraç, “Sabah kalktım bölgemizde dolu var. Çok yağmış. Fotoğraf çektim. Çocukları getirdim, okula götürecektim. Görünce durdum kartopu oynadım. Çocuklar mutlu oldu” dedi.
Hüseyin Soytürk ise, “Burada yaşıyorum. Sabaha karşı büyük bir şiddetle uyandık. Bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Biz de şaşırdık. Sabah her yer bembeyazdı. Yeni yıl öncesi güzel bir anı oldu” diye konuştu.
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