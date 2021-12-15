https://tr.sputniknews.com/20211215/antalyaya-dolu-yagdi-1051791304.html

Antalya'ya dolu yağdı

Antalya'ya dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün ‘turuncu’ kod vererek uyardığı Antalya’da bugün sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Yağan dolunun ardından vatandaşlar kar... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:41+0300

2021-12-15T13:41+0300

2021-12-15T13:39+0300

yaşam

antalya

kepez

dolu yağışı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için ‘turuncu’ kod vererek yağış uyarısında bulunmuştu.Uyarının ardından Kepez ilçesi Varsak bölgesinde vatandaşlar sabah saatlerinde güne dolu yağışı ile uyandı. Yaklaşık ara ara 1 saat süren dolu yağışında bazı yerler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar dolunun üzerinde yürüyerek keyfini sürerken, bir vatandaş ise doludan kar topu yaparak torunu ile oynadı.Torunu ile oynayan Adnan Saraç, “Sabah kalktım bölgemizde dolu var. Çok yağmış. Fotoğraf çektim. Çocukları getirdim, okula götürecektim. Görünce durdum kartopu oynadım. Çocuklar mutlu oldu” dedi.Hüseyin Soytürk ise, “Burada yaşıyorum. Sabaha karşı büyük bir şiddetle uyandık. Bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Biz de şaşırdık. Sabah her yer bembeyazdı. Yeni yıl öncesi güzel bir anı oldu” diye konuştu.

antalya

kepez

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antalya, kepez, dolu yağışı