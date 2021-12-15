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AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi
AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi
Avrupa Parlamentosu (AP) yönetimi, parlamento binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren 6 milletvekiline uyarı ve para cezası kesti. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T17:53+0300
2021-12-15T17:53+0300
koronavirüs
brüksel
avrupa parlamentosu (ap)
aşı
kovid-19
aşı sertifikası
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Parlamentonun Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'daki binalarına, dijital veya basılı formatta verilen Kovid-19 Sertifikası'nı göstermeden giren milletvekillerine verilen ceza, bu durumun kaç kez tekrarlandığına bağlı olarak belirlendi.Bir kez sertifikasız şekilde binaya giren milletvekiline uyarı gönderilirken, bunu tekrarlamış olanlara 2 ila 7 günlük ödenek kesintisi uygulanacağı bildirildi.AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'da Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentoya giriş şartlarını ihlal etmenin ciddi bir eylem olduğunu, bunu yapan milletvekillerinin parlamentoda bulunan herkesin sağlığını tehlikeye attığını söyledi.AP binalarına Kovid-19 sertifikası göstermeden giriş yapmak 3 Kasım'dan itibaren yasaklanmıştı. Milletvekilleri dahil herkesin, binalara girişte sertifika göstermesi gerekiyor.Kovid-19 sertifikası, kişilerin aşı olduğunu, son 6 ay içinde hastalığı atlattığını veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test yaptırdığını kanıtlıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211215/ab-omicron-ocak-ayi-ortasina-kadar-baskin-varyant-olabilir-1051793651.html
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brüksel, avrupa parlamentosu (ap), aşı, kovid-19, aşı sertifikası

AP binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren milletvekillerine ceza verildi

17:53 15.12.2021
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Parlamentosu (AP) yönetimi, parlamento binalarına Kovid-19 sertifikasını göstermeden giren 6 milletvekiline uyarı ve para cezası kesti.
Parlamentonun Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'daki binalarına, dijital veya basılı formatta verilen Kovid-19 Sertifikası'nı göstermeden giren milletvekillerine verilen ceza, bu durumun kaç kez tekrarlandığına bağlı olarak belirlendi.
Bir kez sertifikasız şekilde binaya giren milletvekiline uyarı gönderilirken, bunu tekrarlamış olanlara 2 ila 7 günlük ödenek kesintisi uygulanacağı bildirildi.
AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'da Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentoya giriş şartlarını ihlal etmenin ciddi bir eylem olduğunu, bunu yapan milletvekillerinin parlamentoda bulunan herkesin sağlığını tehlikeye attığını söyledi.
AP binalarına Kovid-19 sertifikası göstermeden giriş yapmak 3 Kasım'dan itibaren yasaklanmıştı. Milletvekilleri dahil herkesin, binalara girişte sertifika göstermesi gerekiyor.
Kovid-19 sertifikası, kişilerin aşı olduğunu, son 6 ay içinde hastalığı atlattığını veya son 48 saat içinde negatif sonuçlu test yaptırdığını kanıtlıyor.
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