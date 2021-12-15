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https://tr.sputniknews.com/20211215/avrupa-birligi-azerbaycan-ve-ermenistan-demiryolu-hatlari-konusunda-anlasti-1051777912.html
Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı
Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı
AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demiryolu hatları... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T03:46+0300
2021-12-15T03:46+0300
dünya
ilham aliyev
charles michel
avrupa birliği
demiryolu
nikol paşinyan
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmeden sonra gazetecilere değerlendirmede bulundu.Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunların çözülmesi için diyalog kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven seviyesi olması, farklı pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Örneğin bu gece demiryolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli" dedi.Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demiryolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.AB'nin bağlantı hatlarını ekonomik yatırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğu bildirildi.Michel, otoyol bağlantısı dahil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkları Aliyev ve Paşinyan'ın belirlediğini, ilerleyen dönemde bunların müzakere edilmesini ümit ettiğini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ve-pasinyan-michel-ile-uclu-gorusmede-bir-araya-geldi-1051773174.html
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ilham aliyev, charles michel, avrupa birliği, demiryolu, nikol paşinyan

Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı

03:46 15.12.2021
© REUTERS / Christian HartmannAvrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
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AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demiryolu hatları konusunda mutabakata vardığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmeden sonra gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunların çözülmesi için diyalog kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven seviyesi olması, farklı pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Örneğin bu gece demiryolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli" dedi.
Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demiryolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.
AB'nin bağlantı hatlarını ekonomik yatırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğu bildirildi.
Michel, otoyol bağlantısı dahil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkları Aliyev ve Paşinyan'ın belirlediğini, ilerleyen dönemde bunların müzakere edilmesini ümit ettiğini dile getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
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