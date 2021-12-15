https://tr.sputniknews.com/20211215/avrupa-birligi-azerbaycan-ve-ermenistan-demiryolu-hatlari-konusunda-anlasti-1051777912.html

Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı

Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı

AB Konseyi Başkanı Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın iki ülke arasında bağlantı sağlaması öngörülen demiryolu hatları... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T03:46+0300

2021-12-15T03:46+0300

2021-12-15T03:46+0300

dünya

ilham aliyev

charles michel

avrupa birliği

demiryolu

nikol paşinyan

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmeden sonra gazetecilere değerlendirmede bulundu.Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunların çözülmesi için diyalog kurulmasının önemli olduğunu dile getiren Michel, "İki ülke arasında bağlantı hatlarının öncelik olduğunu biliyorum. Bu, bir güven seviyesi olması, farklı pozisyonların belirlenmesi bakımından önemli. Örneğin bu gece demiryolu hatları konusunda mutabakata varıldı. Bağlantı hatlarını yeniden açmak için neyin gerekli olduğu hakkında bir ortak anlayış önemli" dedi.Görüşmeden sonra AB Konseyi'nden Charles Michel adına yapılan yazılı açıklamada da "Sınır ve gümrük kontrolleri için uygun düzenlemeler yapılarak demiryolu hatlarının restorasyonunun gerçekleştirilmesi yoluyla ilerlemek adına mütekabiliyet ilkesi temelinde mutabakata varıldı" ifadeleri yer aldı.AB'nin bağlantı hatlarını ekonomik yatırım planı kapsamında desteklemeye hazır olduğu bildirildi.Michel, otoyol bağlantısı dahil olmak üzere bazı konularda ise görüşülmesi gereken başlıkları Aliyev ve Paşinyan'ın belirlediğini, ilerleyen dönemde bunların müzakere edilmesini ümit ettiğini dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/aliyev-ve-pasinyan-michel-ile-uclu-gorusmede-bir-araya-geldi-1051773174.html

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ilham aliyev, charles michel, avrupa birliği, demiryolu, nikol paşinyan