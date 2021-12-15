https://tr.sputniknews.com/20211215/avrupa-birligi-dijital-platformlara-kati-kurallar-getirecek-1051811520.html
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine varan yüksek para... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:27+0300
2021-12-15T22:27+0300
2021-12-15T22:27+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
yasa
kural
dijital platform
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Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak 'Dijital Pazar Yasası' teklifi görüşüldü.AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 'evet', 28 'hayır' ve 46 'çekimser2 oyla kabul etti.Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar 'eşik bekçisi' olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.Eşik bekçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusyada-googlea-14-milyon-ruble-ceza-1051534211.html
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avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), yasa, kural, dijital platform
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine varan yüksek para cezası uygulanmasını talep etti.
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak 'Dijital Pazar Yasası' teklifi görüşüldü.
AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 'evet', 28 'hayır' ve 46 'çekimser2 oyla kabul etti.
Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.
Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar 'eşik bekçisi' olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.
Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.
Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.
Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.
Eşik bekçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.
Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.