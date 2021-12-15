Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211215/avrupa-birligi-dijital-platformlara-kati-kurallar-getirecek-1051811520.html
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine varan yüksek para... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T22:27+0300
2021-12-15T22:27+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
yasa
kural
dijital platform
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042895300_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_ba0b1edef14abf4756e5202f292373ee.jpg
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak 'Dijital Pazar Yasası' teklifi görüşüldü.AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 'evet', 28 'hayır' ve 46 'çekimser2 oyla kabul etti.Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar 'eşik bekçisi' olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.Eşik bekçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.
https://tr.sputniknews.com/20211207/rusyada-googlea-14-milyon-ruble-ceza-1051534211.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1042895300_263:0:1343:810_1920x0_80_0_0_902247845b0ea3661df40cb81aa91593.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), yasa, kural, dijital platform

Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek

22:27 15.12.2021
© AATaşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış
Taşınabilir bilgisayar satışlarında yüzde 70 artış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AA
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP), büyük dijital platformlara katı kurallar getirilmesini ve bunlara uyulmaması halinde cirolarının yüzde 20’sine varan yüksek para cezası uygulanmasını talep etti.
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurul oturumunda, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak 'Dijital Pazar Yasası' teklifi görüşüldü.
AP milletvekilleri, büyük platformların adil olmayan uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan yasa tasarısının AB Konseyi ile müzakere edilmesini içeren yetki belgesini 642 'evet', 28 'hayır' ve 46 'çekimser2 oyla kabul etti.
Yetki belgesine göre, dijital piyasalarda önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım siteleri veya internet hizmetleri sunan platformlar belirlenecek.
Avrupa'da faaliyet gösteren, yıllık cirosu 8 milyar avronun üzerinde olan, piyasa değeri 80 milyar avroyu geçen, en az 3 AB ülkesinde hizmet sunan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan veya 10 binden fazla ticari işletmenin kullandığı büyük platformlar 'eşik bekçisi' olarak adlandırılacak ve Dijital Pazar Yasası kapsamına girecek.
Söz konusu teknoloji şirketleri ve dijital platformlar daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek.
Bu platformların gelecekte kendilerine rakip olabilecek firmaları satın almaları da sınırlandırılacak.
Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek.
Eşik bekçisi konumundaki firmaların kuralları ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.
Bu aşamadan sonra söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi için AP ile AB Konseyi arasında müzakereler yürütülecek.
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
EKONOMİ
Rusya’da Google’a 14 milyon ruble ceza
7 Aralık, 17:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:48Müşteriden konum bulmak için aldığı telefonu çalan taksicinin şoför kartı iptal edildi
22:27Avrupa Birliği, dijital platformlara katı kurallar getirecek
22:27Eski İstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman hayatını kaybetti
22:22Rusya Dışişleri Bakanlığı, faaliyet verilerini analiz etmek için yapay zeka kullanacak
22:18Omicron’un Delta’dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı ortaya çıkarıldı
22:12Esenyurt'ta 6, Gaziantep’te 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
22:10İran Dışişleri: Nükleer görüşmelerde taraflar ciddi şekilde etkileşime girerse ilerleme mümkün
22:02Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı
22:01WSJ: Suudi Veliaht Prensi, Erdoğan'dan Kaşıkçı cinayetini gündeme getirmemesi için söz istedi
21:59İngiltere'de günlük vaka sayısında yeni rekor
21:51Diyarbakır'da toplu taşımaya zam
21:48Antalyalı işadamları: Katarlı şirketin ihalesiz olarak 19 yıl işletme ek süresi alması sorunlu
21:37Emine Erdoğan'dan Kovid-19 hızlı antijen kiti üreten liselilere tebrik
21:28İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı 21 Aralık’ta açılıyor
21:18Eski ABD Büyükelçisi Satterfield'dan İmamoğlu'na 'veda' ziyareti
21:16Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
20:57Bakan Koca: Aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız hatırlatma dozunu olabilir
20:55Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
20:50Rus stratejik bombardıman uçaklarından Ohotsk Denizi ve Japon Denizi üzerinde 9 saatlik uçuş
20:44New York Polis Departmanı'nın başına ilk kez bir kadın getirilecek