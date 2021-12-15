https://tr.sputniknews.com/20211215/ayhan-sicimoglu-paylasti-arkadaslarini-darp-edip-uzerine-idrarini-yaptilar-1051793507.html

Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Arkadaşlarını darp edip üzerine idrarını yaptılar

Ayhan Sicimoğlu paylaştı: Arkadaşlarını darp edip üzerine idrarını yaptılar

Müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Kadıköy'de sokağa idrarını yapan bir kişiyi uyaran arkadaşı ve eşinin maruz kaldığı şiddet olayını paylaştı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

saldırı

kadıköy

idrar

ayhan sicimoğlu

moda

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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda’da önceki gün dört arkadaştan biri sokağa idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden bir kişi duruma tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen şahıs bu kez de kendisini uyaran kişinin karısının üzerine idrarını yaptı ve saldırdı. Olay anının görüntülerini paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise sosyal medyadan tepki gösterdi.Sicimoğlu "öldürün öldürün" naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirterek şu notu düştü:"Arkadaşım yaşıyor ama kafa, göz, kulak ve kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde “Savcı”, yani tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, komiser bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişiye karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…"

türkiye

kadıköy

moda

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saldırı, kadıköy, idrar, ayhan sicimoğlu, moda