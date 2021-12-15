https://tr.sputniknews.com/20211215/aym-polis-tutanagiyla-ceza-alan-tekel-sahibinin-basvurusunda-hak-ihlali-karari-verdi-1051791811.html

AYM, polis tutanağıyla ceza alan tekel sahibinin başvurusunda hak ihlali kararı verdi

AYM, polis tutanağıyla ceza alan tekel sahibinin başvurusunda hak ihlali kararı verdi

AYM, saat 10'dan sonra alkol sattığı polis tutanağıyla belirlendiği için idari para cezasına çarptırılan tekel sahibinin başvurusunda silahların eşitliği... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:49+0300

2021-12-15T13:49+0300

2021-12-15T13:49+0300

türkiye

balıkesir

polis

alkol

alkol yasağı

alkol satışı

tutanak

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Balıkesir'de saat 10'dan sonra alkol sattığı ihbarı üzerine polis tarafından hakkında tutanak tutulan ve bu tutanağa dayanılarak mahkeme tarafından 42 bin 76 lira idari para cezasına çarptırılan tekel bayii sahibi Gurbet Çoban'ın başvurusunda Anayasa Mahkemesi (AYM), silahların eşitliği ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti.Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne 14 Ocak 2018'de internet üzerinden gelen bir ihbarın ardından tekel bayiine giden polis ekibi, saat 23:00 sıralarında tekelden çıkan bir kişinin arabasını durdurmuş, bir sigara ve bir bira aldığını tespit ederek tutanak tutmuştu. Tutanağı imzalayan Gurbet Çoban'ın eşi ise saat 10'dan sonra alkol satışı yapmadığını belirtmiş, Çoban'ın ifadesi de tutanağa eklenmişti.'Tutanak örneği̇ birakılmadı, i̇çki̇ satışı i̇ddi̇asi sonradan eklendi̇'Tutanağın ardından Tarım Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Başkanlığı, Çoban'a 42 bin 76 lira idari para cezası kesmişti. Balıkesir 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunan Gurbet Çoban'ın başvurusunda, polislerin alkol satışı yapıldığı iddia edilen saatten 1 saat sonra tekele geldiği, eşinin olayı inkar etmesine rağmen denetim amaçlı olduğunu düşünerek tutanağı imzaladığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin eşine bırakılmadığını belirten Çoban, içki satışı iddiasının tutanağa sonradan eklendiğini ileri sürdü.'Alkol satmadığı komşusu i̇hbar etti̇'Gazete Duvar'ın aktardığına göre, içki aldığı iddia edilen şahısla ilgili tutanağın tekelin önünde değil, 2-3 kilometre uzağında tutulduğunu ve şahsın bu arada başka bir tekele gidip gitmediğiyle ilgili herhangi bir ifadenin tutanakla olmadığını belirten Çoban, polisin üçüncü bir kişiyi izleme yetkisinin bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini ifade etti. İtirazda Emniyet'e ihbarda bulunan kişinin Çoban'ın komşusu olduğu ve saat 22:00'den sonra alkol satmadığı için öfkeyle ihbarda bulunduğu öne sürüldü.Mahkeme, deli̇l sunamadığı i̇çi̇n reddetti̇Hakimlik, 4 Ekim 2019 günü verdiği kararla itirazı reddetti. Kararın gerekçesinde ise alkol satışının tutanakla sabit olduğu ve Çoban'ın karşı delil sunamadığı ifade edildi. Kararın ardından Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Çoban, oradan da 23 Ekim 2019 tarihinde red yanıtı aldı. Çoban 18 Kasım 2019'da AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.AYM 'yeni̇den yargılama' dedi̇AYM, verdiği kararda Çoban'ın itirazının kamu görevlilerince düzenlenen tutanakların içeriğinin gerçeklik karinesine dayalı olarak reddedilmesi nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiğini belirtti ve adil yargılama kapsamındaki silahların eşitliği ilkesinin ihlal edilmesinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu ifade etti.

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https://tr.sputniknews.com/20211206/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskanindan-sigara-zammi-aciklamasi-1051475091.html

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balıkesir, polis, alkol, alkol yasağı, alkol satışı, tutanak