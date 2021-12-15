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Azerbaycan ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu oluşturacak
Azerbaycan ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu oluşturacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel’in katılımıyla Brüksel’de yapılan üçlü görüşmede... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T23:31+0300
2021-12-15T23:31+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
ab
sınır
paşinyan
charles michel
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı sitesinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla Brüksel’de yapılan üçlü görüşmede iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu kurma konusunda mutabakat sağlandı.Toplantıda ayrıca Ermenistan’ın kendi topraklarında demiryolu inşa etme ve bu süreci mümkün olan en kısa sürede başlatma yükümlülüklerini teyit ettiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:Bunun yanı sıra Michel’in, AB'nin kurtarılan toprakların mayınlardan temizlenmesi hususunda Azerbaycan'a teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Genel olarak görüşme, yapıcı minvalde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211215/avrupa-birligi-azerbaycan-ve-ermenistan-demiryolu-hatlari-konusunda-anlasti-1051777912.html
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ermenistan, azerbaycan, ab, sınır, paşinyan, charles michel

Azerbaycan ve Ermenistan, sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu oluşturacak

23:31 15.12.2021
© TwitterAzerbaycan - Ermenistan
Azerbaycan - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Twitter
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel’in katılımıyla Brüksel’de yapılan üçlü görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan’ın sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu kurma konusunda anlaştıkları bildirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı sitesinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılımıyla Brüksel’de yapılan üçlü görüşmede iki ülke arasındaki sınırların belirlenmesi ile ilgili geçici çalışma grubu kurma konusunda mutabakat sağlandı.
Toplantıda ayrıca Ermenistan’ın kendi topraklarında demiryolu inşa etme ve bu süreci mümkün olan en kısa sürede başlatma yükümlülüklerini teyit ettiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:
“Toplantıda iletişim ve ulaşım hatlarının açılması konusu geniş bir biçimde tartışıldı. Ermenistan, kendi topraklarında demiryolu inşa etme ve bu süreci mümkün olan en kısa sürede başlatma yükümlülüklerini teyit etti. Gümrük ve sınır denetimi konuları, karşılıklılık esasına göre çözülecek. Bununla birlikte otoyol güzergâhının belirlenmesine yönelik tartışmalar da devam edecek.”
Bunun yanı sıra Michel’in, AB'nin kurtarılan toprakların mayınlardan temizlenmesi hususunda Azerbaycan'a teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Genel olarak görüşme, yapıcı minvalde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
DÜNYA
Avrupa Birliği: Azerbaycan ve Ermenistan demiryolu hatları konusunda anlaştı
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