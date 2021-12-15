https://tr.sputniknews.com/20211215/baede-obeziteye-karsi-zayiflama-yarismasi-verilen-her-kilo-icin-500-dirhem-odul-1051788009.html

BAE'de obeziteye karşı 'zayıflama yarışması': Verilen her kilo için 500 dirhem ödül

BAE'de obeziteye karşı 'zayıflama yarışması': Verilen her kilo için 500 dirhem ödül

BAE’deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde artan obeziteye karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla ‘zayıflama yarışması’ düzenlendi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T12:45+0300

2021-12-15T12:53+0300

obezite

yaşam

zayıflama kampı

yarışma

para ödülü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051787820_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_44798953985f9ffeec1982995ea9f6f5.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basınında yer alan haberlerde, Resu'l-Hayme Hastanesinin BAE Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde düzenlediği yarışmada dereceye girenlerin, verdikleri her kilogram için 500 dirhem (yaklaşık 130 dolar) ödül kazanacağı belirtildi.Resu'l-Hayme Hastanesi İcra Direktörü Rıza Sıddıki, 17-19 Aralık'ta sağlık ekiplerinin gözetiminde yapılacak kayıtlarla başlayacak yarışmanın 10 hafta süreceğini aktardı.Ülkenin farklı bölgelerinden 3 binden fazla katılımcı beklediklerini dile getiren Sıddıki, ödüllerin 4 Mart Dünya Obezite Günü'nde verileceğini ifade etti.Sıddıki, obeziteye karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla düzenledikleri etkinlikte dereceye girecek yarışmacıların para ödülü dışında ülkedeki otellerde konaklama gibi çeşitli hediyeler de kazanacağını belirtti.BAE'nin dünyadaki obezite sıralamasında 5. sırada yer aldığına dikkati çeken Sıddıki, tüm vatandaşları yarışmaya katılmaya çağırdı.BAE'nin Dubai Emirliği de 2013'te ülkede yükselen obeziteyle mücadele için kilo verenlere altın hediye edilen ‘Ağırlığınca Altın’ kampanyası başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20151119/rusya-kilo-komur-kemerovo-obezite-1019143800.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

obezite, zayıflama kampı, yarışma, para ödülü