https://tr.sputniknews.com/20211215/bakan-cavusoglu-baeli-mevkidasi-al-nahyan-ile-gorustu-1051809450.html

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-15T21:16+0300

politika

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

birleşik arap emirlikleri (bae)

şeyh abdullah bin zayid al nahyan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.BAE'li mevkidaşı, Çavuşoğlu'nu aracına davet ettiGörüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti

https://tr.sputniknews.com/20211215/cavusoglu-birlesik-arap-emirlikleri-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirecegiz-1051794825.html

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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan