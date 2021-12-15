https://tr.sputniknews.com/20211215/bakan-cavusoglu-baeli-mevkidasi-al-nahyan-ile-gorustu-1051809450.html
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T21:16+0300
2021-12-15T21:16+0300
2021-12-15T21:16+0300
politika
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
birleşik arap emirlikleri (bae)
şeyh abdullah bin zayid al nahyan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.BAE'li mevkidaşı, Çavuşoğlu'nu aracına davet ettiGörüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti
https://tr.sputniknews.com/20211215/cavusoglu-birlesik-arap-emirlikleri-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirecegiz-1051794825.html
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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, birleşik arap emirlikleri (bae), şeyh abdullah bin zayid al nahyan
Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu BAE'de mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile BAE Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
İki mevkidaş, Türk Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Anwar Gargash Diplomasi Akademisi arasında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.
BAE'li mevkidaşı, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti
Görüşmenin ardından Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çavuşoğlu'nu aracına davet etti ve iki mevkidaş, akşam yemeği yiyecekleri restorana Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın kullandığı araçla gitti