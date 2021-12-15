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https://tr.sputniknews.com/20211215/bakan-kurum-doviz-kuru-uzerinden-turkiyeyi-sikistirmak-isteyenlere-izin-vermeyecegiz-1051797307.html
Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut satışı rakamlarını açıklayarak, "Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T15:42+0300
2021-12-15T15:42+0300
ekonomi
türkiye
akp
açıklama
döviz
döviz kurları
döviz kuru
murat kurum
dış güçler
ihracat
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu açılış konuşmasını yaptı.'İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz'"İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz" diyen Kurum, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz. 221 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 90'lara yaklaştı.Pandemi öncesi 1.7 milyon olan istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın başarısı.Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/bakan-kurum-turkiyeyi-kuresel-iklim-degisikligiyle-mucadelenin-en-onemli-aktoru-yapacagiz-1051681289.html
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türkiye, akp, açıklama, döviz, döviz kurları, döviz kuru, murat kurum, dış güçler, ihracat

Bakan Kurum: Döviz kuru üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz

15:42 15.12.2021
© Twitter/Murat KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© Twitter/Murat Kurum
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut satışı rakamlarını açıklayarak, "Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) MİPİM 2022 tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu açılış konuşmasını yaptı.

'İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz'

"İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz" diyen Kurum, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeyle G-20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldık. İhracatta tarihi rekorlar kırıyoruz. 221 milyar dolar seviyesine ulaştık. Bugün geldiğimiz noktada ihracatımızın, ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 90'lara yaklaştı.

Pandemi öncesi 1.7 milyon olan istihdam sayısı bugün 2 milyona yaklaştı. Yine Kasım ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştığını görüyoruz. Bu başarı dostlarımızın başarısı.

Bu eseri gölgede bırakmak isteyenlere, döviz kuru üzerinden manipülasyon yaparak Türkiye'yi sıkıştırma arzusunda olanlara; yatırımı engellemek isteyen lobilere de bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Durmayacağız; çalışmaya, üretmeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
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12 Aralık, 01:44
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