https://tr.sputniknews.com/20211215/bakan-soylu-istanbulun-huzuru-moskovadan-baslar-1051796296.html

Bakan Soylu: İstanbul'un huzuru Moskova'dan başlar

Bakan Soylu: İstanbul'un huzuru Moskova'dan başlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’un huzuru Moskova’dan başlar. 21’inci yüzyılın paradigması budur. Moskova’nın huzuru Berlin’den, Bağdat’tan, Şam’dan... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:19+0300

2021-12-15T15:19+0300

2021-12-15T15:19+0300

politika

moskova

istanbul

süleyman soylu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795898_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bb341519b2596f11040b5ca7b5d51a5d.jpg

Bakan Soylu, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, her gün 4 bin, 5 bin kişi Afganistan sınırından İran sınırını zorladığını belirterek, "Nasıl bir coğrafyada olduğumuzu anlatabilmek, bir fotoğraf ortaya koyabilmek için söylüyorum. Biz hemen sınırımızın altındaki 3.9 milyon İdlib’de canını kurtarmak için çadırlara sığınan insanlara el uzatan bir milletiz. Yaklaşık 50 bin briket ev yapıldı orada. Şu anda 65 bin ev tamamlanmak üzere. Azez ve Cerablus o bölgenin en büyük ticaret merkezidir. Şu anda 2 bine yakın sanayi sitesi yapıldı" dedi. "Biz Batı'nın sömürgeci model tarzını ortaya koyan bir millet değiliz, büyük bir medeniyetin evlatlarıyız" ifadelerini kullanan Soylu, "Bunu hep birlikte yapıyoruz. Orada yapılan 2 bin sanayi sitesi, oradaki huzurla birlikte yapıldı” diye konuştu.'Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz'“Türkiye ne yaptığını biliyor, ne adım attığını da biliyor” diyen Bakan Soylu, “Hem etrafındaki coğrafyayı elinde tutabilen bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye tablosu var, kendisine bırakılan medeniyet mirasına sırtını dönmeyen bir Türkiye tablosu var, hem de bizden daha zenginlere sorumluluk nasıl yerine getirilir söyleyen bir Türkiye var. Bu bir sınavdır ve biz bu sınavdan geçiyoruz. Şu tespiti de yapmak istiyorum. Bunların hiçbirinin sorumlusu biz değiliz. Rakka’daki DEAŞ’lılara ne oldu? PKK’yı, PYD’yi oraya gönderdikleri zaman Rakka’daki DEAŞ’lıları nereye götürdüler? Bir tek kurşun atılmadı. O DEAŞ’lılar oradan kalktılar Afganistan’ın bir bölgesine gönderildiler. Kimse ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin tesadüfi bir iş olduğunu düşünmesin” açıklamasında bulundu.'21’inci yüzyılın paradigması budur'Hükümetin ve yerel yönetimin birbirinden bağımsız olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları kaydetti:Türkiye’deki göç problemini Türkiye ile Yunanistan sınırı arasına sıkıştırmak veya Türkiye ile İran arasına sıkıştırmanın acizlik olduğunu kaydeden Bakan Soylu, “Batı bugün bu meseleden kurtulmak için bunu yapmaktadır. Hiçbir çözüm önerisi söz konusu değildir. Göç meselesi Afganistan’da, Suriye’de, Pakistan’da çözülür” değerlendirmesinde bulundu.

moskova

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskova, istanbul, süleyman soylu