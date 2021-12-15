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‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor
‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor
Aksaray'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:14+0300
2021-12-15T13:14+0300
yaşam
batman
aksaray
su
çocuk
kostüm
kıyafet
çizgi film
süpermen
dağıtım
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Aksaray’da 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, son dönemlerde hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor.'İşleri̇mi̇z arttı'Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, şunları söyledi:"Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün ‘Batman’, diğer gün ‘Süpermen’ kostümü giyiyoruz. Bu duruma en çok çocuklar sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi, memnunuz.Yılbaşı yaklaşıyor. Noel Baba kıyafetimiz de var. Onunla dağıtmaya başlayacağız. Elimizde 7-8 çeşit kostüm daha var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz."Müşterilerden Tunahan Öcal ise ”Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211201/astronot-kiyafetiyle-istanbul-turu-yapti-1051323349.html
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batman, aksaray, su, çocuk, kostüm, kıyafet, çizgi film, süpermen, dağıtım

‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor

13:14 15.12.2021
© DHA‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor
‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© DHA
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Aksaray'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.
Aksaray’da 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, son dönemlerde hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor.

'İşleri̇mi̇z arttı'

Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, şunları söyledi:
"Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün ‘Batman’, diğer gün ‘Süpermen’ kostümü giyiyoruz. Bu duruma en çok çocuklar sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi, memnunuz.
Yılbaşı yaklaşıyor. Noel Baba kıyafetimiz de var. Onunla dağıtmaya başlayacağız. Elimizde 7-8 çeşit kostüm daha var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz."
Müşterilerden Tunahan Öcal ise ”Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım” dedi.
Astronot kıyafetiyle İstanbul turu yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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1 Aralık, 12:07
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