https://tr.sputniknews.com/20211215/batman-kiyafetiyle-su-satiyor-1051789529.html

‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor

‘Batman’ kıyafetiyle su satıyor

Aksaray'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla 'Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

batman

aksaray

su

çocuk

kostüm

kıyafet

çizgi film

süpermen

dağıtım

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Aksaray’da 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, son dönemlerde hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor.'İşleri̇mi̇z arttı'Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, şunları söyledi:"Müşterilerimiz çok memnun kaldı. Biz de kahraman kostümlerini artırdık. Bir gün ‘Batman’, diğer gün ‘Süpermen’ kostümü giyiyoruz. Bu duruma en çok çocuklar sevindi. İlk başta müşterilerimiz şaşırdı ancak işlerimizde artma oldu. Geri dönüşleri çok iyi, memnunuz.Yılbaşı yaklaşıyor. Noel Baba kıyafetimiz de var. Onunla dağıtmaya başlayacağız. Elimizde 7-8 çeşit kostüm daha var. Her gün farklı bir kıyafet giyerek dağıtımlarımızı yapıyoruz."Müşterilerden Tunahan Öcal ise ”Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211201/astronot-kiyafetiyle-istanbul-turu-yapti-1051323349.html

batman

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