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Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı
Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı
50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
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Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ak-parti-stok-cezasini-2-milyon-tlye-cikaran-yasa-teklifini-meclise-sundu-1051726859.html
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otomobil, araba, stok, stokçuluk, galeri

Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı

10:40 15.12.2021 (güncellendi: 10:53 15.12.2021)
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
TÜRKİYE
Stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
13 Aralık, 18:08
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