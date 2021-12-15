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https://tr.sputniknews.com/20211215/bayilerdeki-araclari-toplayarak-tekel-olusturduklari-iddia-edilen-51-supheli-hakkinda-gozalti-1051783343.html
Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı
Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı
50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T10:40+0300
2021-12-15T10:40+0300
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Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/ak-parti-stok-cezasini-2-milyon-tlye-cikaran-yasa-teklifini-meclise-sundu-1051726859.html
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otomobil, araba, stok, stokçuluk, galeri
Otomobil stokçuluğuna 51 gözaltı
10:40 15.12.2021 (güncellendi: 10:53 15.12.2021)
50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.