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Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün
Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının önemli isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti açıklandı. Birsel'in 40 yıllık... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:32+0300
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yaşam
cenaze
belgin doruk
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Bursa’daki evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi.Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu'' söyledi. Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını belirtti.Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211214/belgin-dorukun-oglu-aydin-birsel-evinin-onunde-olu-bulundu-1051753278.html
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cenaze, belgin doruk, aydın birsel

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün

00:32 15.12.2021 (güncellendi: 00:39 15.12.2021)
© İHABelgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA
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Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının önemli isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti açıklandı. Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan ''Aydın çok iyi bir insandı. Bana hep söylerdi, 'Bana bir şey olursa beni annemin mezarının üstüne gömün' derdi" dedi.
Bursa’daki evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
YAŞAM
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu
Dün, 14:00
Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu'' söyledi. Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını belirtti.
Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenazesi yetişirse öğle vaktinde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin mezarının üstüne defnedilecek. Vasiyeti vardı. 15 gün önce annesinin mezarını ziyaret etmişti. Oradan çıktıktan sonra konuştuk ve annesinin mezarının dağıldığını, bakımsız kaldığını söyledi. Bana da en kısa sürede mezarını tekrardan yapalım, demişti. Sonrasında da 'Ben annemin mezarlığına gömülmek istiyorum.' dedi. Biz de vasiyetini yerine getireceğiz."

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