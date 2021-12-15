https://tr.sputniknews.com/20211215/belgin-dorukun-oglu-annesinin-mezarinin-ustune-defnedilecek-vasiyeti-vardi-1051774393.html

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti: Beni annemin mezarının üstüne gömün

Bursa'da evinin önünde ölü bulunan Türk sinemasının önemli isimlerinden Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in son vasiyeti açıklandı. Birsel'in 40 yıllık... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T00:32+0300

2021-12-15T00:32+0300

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yaşam

cenaze

belgin doruk

aydın birsel

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Bursa’daki evinin önünde ölü bulunan Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı Semih Dalan otopsi işlemlerinin ardından cenazeyi teslim aldı. Defnedilmek üzere cenaze aracı ile İstanbul'a gönderilen Birsel'in cansız bedeni öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Belgin Doruk'un mezarına defnedileceği öğrenildi.Semih Dalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aydın Birsel'in 40 yıllık arkadaşı olduğunu ve üzüntü duyduğunu'' söyledi. Kendisiyle beraber iş kurma planları olduğunu ve en son 2 gün önce görüştüklerini belirten Dalan, acı haberini alınca inanamadığını belirtti.Dalan, acılarının çok büyük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211214/belgin-dorukun-oglu-aydin-birsel-evinin-onunde-olu-bulundu-1051753278.html

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cenaze, belgin doruk, aydın birsel