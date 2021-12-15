https://tr.sputniknews.com/20211215/bilim-kurulu-uyesi-turan-hatirlatma-dozunu-6-ayiniz-dolar-dolmaz-yaptirin-1051781105.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı geldi. İkinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T09:28+0300

2021-12-15T09:28+0300

2021-12-15T09:37+0300

koronavirüs

türkiye

koronavirüs

sema turan

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044942685_0:47:1001:610_1920x0_80_0_0_91d5d9ab4763d9a3dd1e372d08f209d4.jpg

Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması Temmuz'da, kasımda ise BioNTech için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için hatırlatma dozu hakkı tanımlandı.Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.'Koruyuculuk azaldığında hastalık ağır seyrediyor'Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Turan, aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum. Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım" dedi.2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu olduğunu belirten Turan, "6'ıncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış" ifadelerini kullandı. Omicron baskın varyant haline gelir mi?Omicron varyantının yarattığı hastalık şiddeti konusunda henüz yeterli bir bilgi olmadığına da değinen Turan, "Mutasyonun asıl amacı daha hızlı bulaşabilmektir. Güney Afrika'dan doktorların bizlere ilettiği veriler hastalığın şiddetinin hafif olduğu ve ağır hastalık geçirme ihtimalinin düşük olduğu yönünde. Biz ülkemizdeki sonuçlarını da yakın zamanda göreceğiz. Hızlı bulaşan bir virüs ve baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca baskın varyant haline gelse de hastalık şiddetini düşük yapabiliyorsa ya da aşıdan etkilenebiliyorsa bu bizim için olumlu bir sonuçtur. O yüzden Omicron için henüz iyi ya da kötü yönde bir şey söylemek için çok erken" dedi.'Aşı ve bireysel önlemler iki önemli silah'Virüsün amacının mutasyonlarla yaşamına devam etmek olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211214/saglik-bakanligi-omicron-varyanti-yakindan-takip-ediliyor-1051745103.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, koronavirüs, sema turan, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri