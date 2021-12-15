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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı geldi. İkinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T09:28+0300
2021-12-15T09:37+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
sema turan
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması Temmuz'da, kasımda ise BioNTech için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için hatırlatma dozu hakkı tanımlandı.Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.'Koruyuculuk azaldığında hastalık ağır seyrediyor'Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Turan, aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum. Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım" dedi.2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu olduğunu belirten Turan, "6'ıncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış" ifadelerini kullandı. Omicron baskın varyant haline gelir mi?Omicron varyantının yarattığı hastalık şiddeti konusunda henüz yeterli bir bilgi olmadığına da değinen Turan, "Mutasyonun asıl amacı daha hızlı bulaşabilmektir. Güney Afrika'dan doktorların bizlere ilettiği veriler hastalığın şiddetinin hafif olduğu ve ağır hastalık geçirme ihtimalinin düşük olduğu yönünde. Biz ülkemizdeki sonuçlarını da yakın zamanda göreceğiz. Hızlı bulaşan bir virüs ve baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca baskın varyant haline gelse de hastalık şiddetini düşük yapabiliyorsa ya da aşıdan etkilenebiliyorsa bu bizim için olumlu bir sonuçtur. O yüzden Omicron için henüz iyi ya da kötü yönde bir şey söylemek için çok erken" dedi.'Aşı ve bireysel önlemler iki önemli silah'Virüsün amacının mutasyonlarla yaşamına devam etmek olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:
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türkiye, koronavirüs, sema turan, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan: Hatırlatma dozunu 6. ayınız dolar dolmaz yaptırın

09:28 15.12.2021 (güncellendi: 09:37 15.12.2021)
© AFP 2021 / ADEM ALTANAşı-koronavirüs aşısı
Aşı-koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan hatırlatma dozu uyarısı geldi. İkinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı tanındığına dikkat çeken Prof. Dr. Sema Turan, iki doz BioNTech olmuş ve üzerinden 5-6 ay geçmiş olanlar arasından da hastalığı ağır atlatanlar görmeye başladıklarını vurguladı.
Türkiye'de iki doz Sinovac aşısı olanlar için üçüncü doz uygulaması Temmuz'da, kasımda ise BioNTech için ikinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olan vatandaşlar için hatırlatma dozu hakkı tanımlandı.
Dünya literatüründe hatırlatma dozunun süresinin 5 ila 6 ay değiştiğini dile getiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, "Biz kendi kararımızla literatür bilgisine dayanarak 6 ay ifadesini kullandık. Şu aşamada özellikle iki doz BioNTech olanlarda da kişisel farklılıklar olmakla beraber az miktarda da olsa hastaneye yatış ihtiyacı duyuluyor. 6'ıncı aya doğru koruyuculuğunun azaldığını görüyoruz artık. O yüzden de 6'ıncı ayları dolar dolmaz hatırlatma dozlarını yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

'Koruyuculuk azaldığında hastalık ağır seyrediyor'

Sabah gazetesinden Dilan Kaya'nın haberine göre; Turan, aşının amacının hastalığın hafif atlatılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Turan, "İki doz BioNTech'li olsalar dahi hatırlatma dozu vakti gelenlerden kronik rahatsızlıkları olan bireyler hastalığı ağır geçirebiliyor o zaman da yoğun bakım ihtiyacı duyabiliyorlar. Tamamen bireysel yanıtlarla ilişkili bir durum. Halkımız bizim özellikle hatırlatma dozu ile ilgili önerilerimize uyum sağlamaları lazım" dedi.
2 doz BioNTech'in 6 aya kadar koruyuculuğu olduğunu belirten Turan, "6'ıncı ayı geçtiğinde koruyuculuğu ciddi anlamda azalıyor o zaman da ağır hastalık geçirme ihtimalimiz artıyor. O yüzden de halkımızın 'Tamam ben iki dozu oldum, artık daha fazla aşılamaya gerek yok' gibi bir algıya kapılması oldukça yanlış" ifadelerini kullandı.

Omicron baskın varyant haline gelir mi?

Omicron varyantının yarattığı hastalık şiddeti konusunda henüz yeterli bir bilgi olmadığına da değinen Turan, "Mutasyonun asıl amacı daha hızlı bulaşabilmektir. Güney Afrika'dan doktorların bizlere ilettiği veriler hastalığın şiddetinin hafif olduğu ve ağır hastalık geçirme ihtimalinin düşük olduğu yönünde. Biz ülkemizdeki sonuçlarını da yakın zamanda göreceğiz. Hızlı bulaşan bir virüs ve baskın varyant haline gelip gelmeyeceğini bize zaman gösterecek. Ayrıca baskın varyant haline gelse de hastalık şiddetini düşük yapabiliyorsa ya da aşıdan etkilenebiliyorsa bu bizim için olumlu bir sonuçtur. O yüzden Omicron için henüz iyi ya da kötü yönde bir şey söylemek için çok erken" dedi.

'Aşı ve bireysel önlemler iki önemli silah'

Virüsün amacının mutasyonlarla yaşamına devam etmek olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:
"Biz bunun önüne geçebilmek için aşıyla virüs bulaşsa bile hastalığın ağır geçirilmesini önlemek için uğraştık. Toplumsal ve bireysel önlemlerin amacı da bu zaten. Çünkü bulaşmaya devam ettikçe mutasyona uğramaya devam ediyor yani doğada hayatta kalmaya çalışıyor. Bugün Omicron varyantı ama belki birkaç ay sonra başka bir varyantla da karşılaşabiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi aşı ve bireysel önlemler en önemli iki silahımız."
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