https://tr.sputniknews.com/20211215/billie-eilish-cocukken-porno-izlemek-beynimi-mahvetti-1051782068.html

Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti

Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti

ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

porno

çocuk

billie eilish

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Pornografik videolar izlemeye 11 yaşında başladığını ve porno izleme bağımlılığının 'beynini mahvettiğini' açıklayan Grammy ödüllü sanatçı Billie Eilish, bunun nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.Cumartesi günü 20. doğumgününü kutlayacak olan Eilish, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:ABD'nin Los Angeles şehrinde evden eğitimle büyüyen genç sanatçı, şimdiye dek 7 Grammy ödülü kazandı. İkinci albümü Happier Than Ever'daki Male Fantasy şarkısında evde yalnız kalmaktan ve pornografiyle dikkatini dağıtmaktan bahseden Eilish, şimdilerde 'bozuk bir ilişki' olarak tanımladığı bu alışkanlığına tepki göstererek, bu kadar çok porno izlemenin sorun olmayacağını düşündüğü için kendisine kızdığını söyledi:Ünlü sanatçı ayrıca, ünlü olmanın aşk hayatını olumsuz etkilediğinden yakındı:

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porno, çocuk, billie eilish