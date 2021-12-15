YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Billie Eilish: Çocukken porno izlemek beynimi mahvetti
© Fotoğraf : Instagram/billieeilishBillie Eilish, Vogue'a verdiği dar korseler içindeki sarışın bomba pozlarını Instagram hesabında paylaştı.
© Fotoğraf : Instagram/billieeilish
ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, 11 yaşından itibaren yetişkin içerikli videolar izlemesinin kendisinde büyük hasara yol açtığını söyleyerek, bunun ilişkilerine nasıl yansıdığını "İyi olmayan şeylere hayır demiyordum" ifadeleriyle dile getirdi.
Pornografik videolar izlemeye 11 yaşında başladığını ve porno izleme bağımlılığının 'beynini mahvettiğini' açıklayan Grammy ödüllü sanatçı Billie Eilish, bunun nasıl bir kabusa dönüştüğünü anlattı.
Cumartesi günü 20. doğumgününü kutlayacak olan Eilish, Sirius XM radyosunda yayınlanan Howard Stern Show'a konuşarak şu ifadeleri kullandı:
"Bence porno bir rezalet. Dürüst olmak gerekirse, eskiden çok porno izlerdim. 11 yaşındayken porno izlemeye başladım. Bu bana havalı çocuklardan biri gibi hissetmeme yardımcı oluyordu. Pornonun beynimi gerçekten mahvettiğini düşünüyorum ve bu kadar çok pornoya maruz kaldığım için inanılmaz derecede harap hissediyorum.”
ABD'nin Los Angeles şehrinde evden eğitimle büyüyen genç sanatçı, şimdiye dek 7 Grammy ödülü kazandı.
İkinci albümü Happier Than Ever'daki Male Fantasy şarkısında evde yalnız kalmaktan ve pornografiyle dikkatini dağıtmaktan bahseden Eilish, şimdilerde 'bozuk bir ilişki' olarak tanımladığı bu alışkanlığına tepki göstererek, bu kadar çok porno izlemenin sorun olmayacağını düşündüğü için kendisine kızdığını söyledi:
"Yapıtığım ilk birkaç sekste, aslında iyi olmayan şeylere hayır demiyordum. Çünkü çekici bulmam gereken şeyin bu olduğunu düşündüm."
Ünlü sanatçı ayrıca, ünlü olmanın aşk hayatını olumsuz etkilediğinden yakındı:
"İnsanlar ya senden korktuğunda ya da senin hakkında onların liglerinin dışında olduğunu düşündüğünde insanlarla tanışmak gerçekten zor."