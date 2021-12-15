https://tr.sputniknews.com/20211215/bim-ve-a101in-ardindan-sok-da-urunlerine-zam-yapti-1051805312.html

BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı

BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı

Ucuz zincir market zincirlerinden A101 ve BİM’in ardından Ülker Grubu şirketi Şok Market de pek çok ürüne zam yaptı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-15T18:55+0300

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ekonomi

türkiye

bim

ülker

şok

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BİM ve A101 market zincirlerinde çok sayıda ürüne zam yapılmasının ardından, Şok da ürünlerine zam yaptı.Sol'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.

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türkiye, bim, ülker, şok