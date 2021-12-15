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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211215/bim-ve-a101in-ardindan-sok-da-urunlerine-zam-yapti-1051805312.html
BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı
BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı
Ucuz zincir market zincirlerinden A101 ve BİM’in ardından Ülker Grubu şirketi Şok Market de pek çok ürüne zam yaptı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:55+0300
2021-12-15T18:55+0300
2021-12-15T18:55+0300
ekonomi
türkiye
bim
ülker
şok
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BİM ve A101 market zincirlerinde çok sayıda ürüne zam yapılmasının ardından, Şok da ürünlerine zam yaptı.Sol'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.
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türkiye, bim, ülker, şok
BİM ve A101’in ardından Şok da ürünlerine zam yaptı
Ucuz zincir market zincirlerinden A101 ve BİM’in ardından Ülker Grubu şirketi Şok Market de pek çok ürüne zam yaptı.
BİM ve A101 market zincirlerinde çok sayıda ürüne zam yapılmasının ardından, Şok da ürünlerine zam yaptı.
Sol'da yer alan habere göre, bulaşık deterjanı 7,90 TL iken 13,90 TL'ye yükseldi.
Yüzde 18 KDV alınan ve 22,46 TL olan kadın pedinin fiyatı 35,95 TL olarak güncellendi.