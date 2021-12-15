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https://tr.sputniknews.com/20211215/bitliste-16-kilo-eroin-ele-gecirildi-1051774567.html
Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T00:33+0300
2021-12-15T00:33+0300
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türkiye
bitlis
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eroin
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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı.
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bitlis, uyuşturucu, eroin
Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı.