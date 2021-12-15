https://tr.sputniknews.com/20211215/brezilyali-takim-vitor-pereiraya-talip-oldu-fenerbahce-birakmak-istemiyor-iddiasi-1051778653.html

Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası

Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası

Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T06:29+0300

2021-12-15T06:29+0300

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spor

fenerbahçe

vitor pereira

görüşme

transfer

flamengo

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Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü.Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.

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fenerbahçe, vitor pereira, görüşme, transfer, flamengo