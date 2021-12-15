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Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası
Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası
Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T06:29+0300
2021-12-15T06:28+0300
spor
fenerbahçe
vitor pereira
görüşme
transfer
flamengo
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Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü.Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.
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fenerbahçe, vitor pereira, görüşme, transfer, flamengo

Brezilyalı takım Vitor Pereira'ya talip oldu: 'Fenerbahçe bırakmak istemiyor' iddiası

06:29 15.12.2021
© İHA / OZAN BUĞRA KOŞAR-AW450766Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
© İHA / OZAN BUĞRA KOŞAR-AW450766
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Brezilya ekibi Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu.
Fenerbahçe'nin son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı yolların ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu.
Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü.
Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.
Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.
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