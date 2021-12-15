https://tr.sputniknews.com/20211215/canli-tavuk-satislari-patladi-markette-kilosu-30-lira-bizde-10-liraya-geliyor-1051795772.html

Canlı tavuk satışları patladı: 'Markette kilosu 30 lira, bizde 10 liraya geliyor'

Canlı tavuk satışları patladı: 'Markette kilosu 30 lira, bizde 10 liraya geliyor'

Köy tavuklarının fiyatı markette satılan tavuklara göre yüzde 50 daha ucuz olunca satışları patladı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T15:11+0300

2021-12-15T15:11+0300

2021-12-15T15:11+0300

ekonomi

tavuk

canlı

fiyat

pazar

satış

ucuz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102340/03/1023400383_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_1ea8ea8b406131dcc4cfbd5f54a749b1.jpg

Köylüler ve üreticiler tarafından evlerinde bakılan köy tavukları 3 ve 6 aylık beslemenin ardından Osmangazi ilçesinde pazar günleri kurulan hayvan pazarında satışa çıkıyor.Markette tavuk etinin kilosu 30 liraya satılırken, köylüler buğday, arpa ve doğal yemlerle besledikleri 2 ila 4 kilo arasında ağırlıkta gelen tavukları 30 ila 50 liradan satılıyor. Vatandaşlar buradan beğenip marketteki tavuklara göre yüzde elli daha ucuz tavukları alıp evlerinde kendileri kesiyor. Köy tavukları uygun fiyata olunca büyük rağbet görüyor.Pazarda köy tavuğunun çok uygun olduğunu söyleyen Mevlüt Çakmak, "Köy tavukları uygun olduğu için talep var. Bu tavuklar 6 aydan önce yetişmiyor. Diğer tavuklar 40 günde yetişiyor ve bundan daha pahalı. Satışlar çok iyi, vatandaş rağbet gösteriyor" dedi.Pazarda tavuk satışı yapan üreticiler, "Markette tavuğun kilosu 30 lira, bizde kilosu 10 liraya geliyor. O yüzden bizim tavuklara talep çok fazla. Bir de bizim tavuklar doğal beslendiği için rağbet görüyor" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211102/evinin-mutfaginda-siparis-ettigi-kizarmis-tavuklari-yiyen-bir-ayiyla-karsilasti--1050407922.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tavuk, canlı, fiyat, pazar, satış, ucuz