https://tr.sputniknews.com/20211215/cavusoglu-birlesik-arap-emirlikleri-ile-ekonomik-ve-ticari-iliskilerimizi-daha-da-gelistirecegiz-1051794825.html

Çavuşoğlu: Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

Çavuşoğlu: Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T14:44+0300

2021-12-15T14:44+0300

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türkiye

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dubai

bae

dışişleri bakanı

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Resmi ziyaret amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden görüşmelere dair paylaşımda bulunan Çavuşoğlu "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-tarihi-ziyaret-1051707844.html

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türkiye, mevlüt çavuşoğlu, dubai, bae, dışişleri bakanı