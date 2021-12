https://tr.sputniknews.com/20211215/cay-sunum-sampiyonu-once-cayi-koyup-uzerine-su-ekleyerek-demlemeyin-1051800653.html

Çay sunum şampiyonu: Önce çayı koyup üzerine su ekleyerek demlemeyin

Çay sunum şampiyonu: Önce çayı koyup üzerine su ekleyerek demlemeyin

Rize’de çay sunum şampiyonu Serpil Hut Kondakçı, '15 Aralık Dünya Çay Günü’nde en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Kondakçı, “Çay demleme sırasında... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T16:51+0300

2021-12-15T16:51+0300

2021-12-15T16:52+0300

yaşam

türkiye

rize

yaşam

çay

çaydanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050897044_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1602a6c90eec4678d79660b4df6ffa52.jpg

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada en iyi çay sunum şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, iyi çay demlemenin yöntemini anlattı ve çayın porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu. Kondakçı, “Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Kireçsiz su ve kaliteli bir çayla birlikte en önemli unsur tabii ki doğru teknikle çay demlemektir. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15-20 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir" dedi.'Bize her gün çay günü'Rizeliler de çayı severek tükettiklerini belirterek, kendileri için her günün 'çay günü' olduğunu belirtti. Çay tiryakisi olduğunu belirten Şemsi Pehlivan, “Çay benim için olmazsa olmaz. Sabah çayla başlarım, çayımı içmeden de yatmam. Günde 15-20 bardak çay tüketirim” dedi."Bana her gün çay günü" diyen Hatice Öztürk ise, “Ne içersiniz, dendiğinde ilk tercihim çaydır. Lezzetli bir çay da bulmuşsam, 3-5 bardak içmeden de bırakmam. Tekniklerini öğrendim, güzel de çay demlerim. Tüm yorgunluğumu çayla atarım. Bugün Dünya Çay Günü’ymüş ama bana her gün çay günü” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/5-aralik-dunya-turk-kahvesi-gunu-turk-kahvesinin-puf-noktalari-1051432229.html

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, rize, yaşam, çay, çaydanlık