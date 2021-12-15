https://tr.sputniknews.com/20211215/cem-yilmazin-son-gosterisi-yilin-son-gununde-netflixte-1051791493.html

Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te

Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te

Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diaomond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T13:40+0300

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yaşam

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Netflix, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus adlı son stand-up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.Cem Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Erşan Kuneri’nin 69 yılında DJ, 80’li yıllarda ise prodüktör olarak görev yaptığını belirtmişti. Yılmaz, 1975 ve 1978 yılları arasında Erşan Kuneri’nin hayatını yansıtmak istediğini ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211112/netflix-tiktoka-rakip-oluyor-1050734728.html

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