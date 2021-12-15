https://tr.sputniknews.com/20211215/cem-yilmazin-son-gosterisi-yilin-son-gununde-netflixte-1051791493.html
Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te
Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te
Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diaomond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak. 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T13:40+0300
2021-12-15T13:40+0300
2021-12-15T13:40+0300
yaşam
yılbaşı
türkiye
cem yılmaz
gösteri
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film
dizi
netflix türkiye
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Netflix, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus adlı son stand-up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.Cem Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Erşan Kuneri’nin 69 yılında DJ, 80’li yıllarda ise prodüktör olarak görev yaptığını belirtmişti. Yılmaz, 1975 ve 1978 yılları arasında Erşan Kuneri’nin hayatını yansıtmak istediğini ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/netflix-tiktoka-rakip-oluyor-1050734728.html
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yılbaşı, türkiye, cem yılmaz, gösteri, netflix, film, dizi, netflix türkiye
Cem Yılmaz’ın son gösterisi, yılın son gününde Netflix’te
Komedyen Cem Yılmaz'ın son gösterisi Diaomond Elite Platinum Plus, 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.
Netflix, Cem Yılmaz‘ın Diaomond Elite Platinum Plus adlı son stand-up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan Diamond Elite Platinum Plus, 31 Aralık‘ta Netflix’te yayınlanacak.
Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix platformunda yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.
Cem Yılmaz daha önce yaptığı açıklamada Erşan Kuneri’nin 69 yılında DJ, 80’li yıllarda ise prodüktör olarak görev yaptığını belirtmişti. Yılmaz, 1975 ve 1978 yılları arasında Erşan Kuneri’nin hayatını yansıtmak istediğini ifade etmişti.